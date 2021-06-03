Üye Girişi
Son dakika haber | Türkmen Bakan Maruf, IKBY Anayasası'nda Türkmenlerin haklarının tespit edilmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika

Son dakika haber | Türkmen Bakan Maruf, IKBY Anayasası'nda Türkmenlerin haklarının tespit edilmesi gerektiğini söyledi

03.06.2021 15:28
Son dakika haber | Türkmen Bakan Maruf, IKBY Anayasası'nda Türkmenlerin haklarının tespit edilmesi gerektiğini söyledi, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY Anayasası'nda Türkmenlerin haklarının da tespit edilmesi gerektiğini ve Türkmenler için Türkmencenin resmi dil olmasının önemli olduğunu belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY Anayasası'nda Türkmenlerin haklarının da tespit edilmesi gerektiğini ve Türkmenler için Türkmencenin resmi dil olmasının önemli olduğunu belirtti.

Türkmen Bakan Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IKBY'deki anayasa hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede 2005'te kabul edilen Irak Anayasası'nın IKBY'de de bir anayasa olmasını kabul ettiğini hatırlatan Maruf, Irak Anayasası'nın kabulünün üzerinden 16 sene geçmesine rağmen IKBY'de hala bir anayasa yazılamadığını söyledi.

Maruf, IKBY'de anayasa çalışması hazırlığı yapıldığını belirterek, 2015 yılında da benzer bir çalışma gerçekleştirildiğini ancak siyasi partiler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle söz konusu çalışmanın Meclise gönderilmediğini kaydetti.

IKBY Anayasası'nın modern ve bölgenin şartlarına uygun olması ve anayasada Türkmenlerin eğitim, kültür, siyaset gibi konulardaki haklarının da tespit edilmesi gerektiğini dile getiren Maruf, Türkmenler için Türkmencenin resmi dil olmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Maruf ayrıca önümüzdeki süreçte bir anayasa hazırlık komisyonu kurulacağını ve Türkmenlerin temsilcilerinin de komisyona katılacağını ifade etti.

Kürt Bölgesel Yönetimi, Türkmen, Irak, IKBY, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Türkmen Bakan Maruf, IKBY Anayasası'nda Türkmenlerin haklarının tespit edilmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fitness hocası Pamela yine sınırları zorladı! Ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela yine sınırları zorladı! Ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Teslimat iki yıl içinde bitecek! Türk şirketi Katmerciler, Kenya'nın açtığı 118 zırhlı araç alım ihalesini kazandı Teslimat iki yıl içinde bitecek! Türk şirketi Katmerciler, Kenya'nın açtığı 118 zırhlı araç alım ihalesini kazandı Hindistan'da koronavirüsten korunmak için düdüklü tencereden bitkisel buhar teneffüs ettiler Hindistan'da koronavirüsten korunmak için düdüklü tencereden bitkisel buhar teneffüs ettiler TCDD Genel Müdürü YHT kazası ile ilgili konuştu: Makinistler işini yapmamış TCDD Genel Müdürü YHT kazası ile ilgili konuştu: Makinistler işini yapmamış Fahriye Evcen'e beğeni yağmuru! Beyaz elbiseli pozlar çok konuşuldu Fahriye Evcen'e beğeni yağmuru! Beyaz elbiseli pozlar çok konuşuldu Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti Rekabet Kurumu, 13 ünlü gıda firması hakkında soruşturma başlattı Rekabet Kurumu, 13 ünlü gıda firması hakkında soruşturma başlattı Sokak ortasında karısını dövdü! O anlara şahit olan vatandaşlar adama meydan dayağı attı Sokak ortasında karısını dövdü! O anlara şahit olan vatandaşlar adama meydan dayağı attı

Son Dakika Haberleri
16:28 Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı
16:17 Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı
16:16 Otomobil üst geçitten dereye uçtu, 5 kişi hayatını kaybetti
16:12 Teslimat iki yıl içinde bitecek! Türk şirketi Katmerciler, Kenya'nın açtığı 118 zırhlı araç alım ihalesini kazandı
16:11 Kutlu Adalı'ya gönderilen tehdit mektubu ortaya çıktı! Cinayette yeni gelişme
16:09 Hindistan'da koronavirüsten korunmak için düdüklü tencereden bitkisel buhar teneffüs ettiler
15:44 Başkan Mustafa Cengiz katılamadığı lansmana görüntülü bağlanıp, TFF'yi hedef aldı
15:37 Fahriye Evcen'e beğeni yağmuru! Beyaz elbiseli pozlar çok konuşuldu
15:33 Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti
15:28 Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun "Mafyadan para alan siyasetçiyi açıkla" çağrısına cevap verdi: Bunu açıklayacak kişi ben değilim
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
Otomobil üst geçitten dereye uçtu, 5 kişi hayatını kaybetti Otomobil üst geçitten dereye uçtu, 5 kişi hayatını kaybetti         
16:16
Kutlu Adalı'ya gönderilen tehdit mektubu ortaya çıktı! Cinayette yeni gelişme Kutlu Adalı'ya gönderilen tehdit mektubu ortaya çıktı! Cinayette yeni gelişme         
16:11
Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş! Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş!         
16:05
Erzurum'da ''Türk'ün tapu senedi'' şeklinde tanınan 3 bin 500 yıllık taşbaba heykeli bulundu Erzurum'da ''Türk'ün tapu senedi'' şeklinde tanınan 3 bin 500 yıllık taşbaba heykeli bulundu         
15:38
9 cana mal olan ölüm çukuru için sadece 79 bin lira ceza kesildi 9 cana mal olan ölüm çukuru için sadece 79 bin lira ceza kesildi         
15:35
Dur ihtarına uymadı Batman Çayına uçtu! Gerçek sonra anlaşıldı: Araçtan 100 kilo uyuşturucu çıktı Dur ihtarına uymadı Batman Çayına uçtu! Gerçek sonra anlaşıldı: Araçtan 100 kilo uyuşturucu çıktı         
15:32
Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun "Mafyadan para alan siyasetçiyi açıkla" çağrısına cevap verdi: Bunu açıklayacak kişi ben değilim         
15:28
Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı         
15:26
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim! AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim!         
14:57
Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı! Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı!         
14:41
Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor         
14:32
Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor         
14:16
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 16:32:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Türkmen Bakan Maruf, IKBY Anayasası'nda Türkmenlerin haklarının tespit edilmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement