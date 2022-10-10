Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), dağıtım yerlerine gönderdiği yazıda şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptığını duyurdu.
Türkşeker'in 50 kilogramlık şeker çuval fiyatı 750 TL'den yüzde 8 zamla 810 TL seviyesine çıktı. Türkşeker'in kilogram başına 15 TL'den verdiği şekerin fiyatı 17,20 TL'ye yükseldi.
Türkşeker'in dağıtım yerlerine gönderdiği bilgilendirme notunda, "2022-2023 pazarlama yılı şeker satışlarımız 10.10.2022 tarihinde başlayacak olup, ERP sisteminde tanımlanan fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda imalatçılara, kapasite raporu veya resmi kurumlardan alınan evraklarla satış yapılmaya devam edilecektir" denildi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Türkşeker, Şekere Yüzde 8 Zam Yaptığını Duyurdu - Son Dakika