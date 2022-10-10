Son dakika haber | Türkşeker, Şekere Yüzde 8 Zam Yaptığını Duyurdu - Son Dakika
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Son dakika haber | Türkşeker, Şekere Yüzde 8 Zam Yaptığını Duyurdu

10.10.2022 13:37
Son dakika haber | Türkşeker, Şekere Yüzde 8 Zam Yaptığını Duyurdu

Son dakika haber: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), dağıtım yerlerine gönderdiği yazıda şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptığını duyurdu.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), dağıtım yerlerine gönderdiği yazıda şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptığını duyurdu.

Türkşeker'in 50 kilogramlık şeker çuval fiyatı 750 TL'den yüzde 8 zamla 810 TL seviyesine çıktı. Türkşeker'in kilogram başına 15 TL'den verdiği şekerin fiyatı 17,20 TL'ye yükseldi.

Türkşeker'in dağıtım yerlerine gönderdiği bilgilendirme notunda, "2022-2023 pazarlama yılı şeker satışlarımız 10.10.2022 tarihinde başlayacak olup, ERP sisteminde tanımlanan fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda imalatçılara, kapasite raporu veya resmi kurumlardan alınan evraklarla satış yapılmaya devam edilecektir" denildi.

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Kaynak: ANKA

Türkiye Şeker Fabrikaları, TÜRKŞEKER, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Türkşeker, Şekere Yüzde 8 Zam Yaptığını Duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Türkşeker, Şekere Yüzde 8 Zam Yaptığını Duyurdu - Son Dakika
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