Türkşeker'in dağıtım yerlerine gönderdiği bilgilendirme notunda, "2022-2023 pazarlama yılı şeker satışlarımız 10.10.2022 tarihinde başlayacak olup, ERP sisteminde tanımlanan fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda imalatçılara, kapasite raporu veya resmi kurumlardan alınan evraklarla satış yapılmaya devam edilecektir" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Türkşeker, Şekere Yüzde 8 Zam Yaptığını Duyurdu - Son Dakika

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