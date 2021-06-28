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Son dakika haber | Türkülere konu olan allı turnalar Van Gölü havzasını renklendirdi - Son Dakika

Son dakika haber | Türkülere konu olan allı turnalar Van Gölü havzasını renklendirdi

28.06.2021 11:29

Son dakika haber... Türkülere konu olan allı turnalar Van Gölü havzasını renklendirdi Van Gölü havzasının turuncu beyaz misafirleri flamingoların görsel şöleni devam ediyor Türkülere konu olan ve Van Gölü havzasının turuncu beyaz misafirleri flamingolar (Allı turnalar), geldikleri Erçek Gölü Sulak...

Türkülere konu olan allı turnalar Van Gölü havzasını renklendirdi

Van Gölü havzasının turuncu beyaz misafirleri flamingoların görsel şöleni devam ediyor

VAN - Türkülere konu olan ve Van Gölü havzasının turuncu beyaz misafirleri flamingolar (Allı turnalar), geldikleri Erçek Gölü Sulak Alanı'nda meraklılarına görsel şölen sunuyor.

Türkiye'deki kuş türlerinden 230'den fazlasına yaşam alanı olan Van Gölü havzasındaki Erçek Gölü Sulak Alanı, flamingolar ile bir başka güzel. İran'ın Urmiye Gölü ile Afrika arasında göç ederek Van'a gelen flamingolar, Afrika ile İran arasında yaptıkları göç sırasında geçiş güzergahında bulunan Van Gölü Havzası'ndaki başta Erçek Gölü olmak üzere 12 sulak alanda yaklaşık 5 ay konaklıyor. Van Gölü ve çevresindeki sulak alanlarda gelen flamingolar meraklılarına görsel şölen sunuyor. Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapacak şekilde konumlandırılan Van Gölü Havzası'nda yaz mevsimi boyunca misafir olan flamingoların tabii yaşamı, tabiatseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunları tarafından da ilgiyle izleniyor. Kasım ayı sonuna kadar Van Gölü sahillerinde konaklayan flamingolar, kışın etkisini göstermesiyle sıcak bölgelere göç ediyor.

"Allı turnalar bol yiyecek ve güvenli olan alanları tercih eder"

Flamingoların Van Gölü havzasında konakladıklarını, buradan da sıcak bölgelere doğru yollarında devam ettiklerini ifade eden Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü havzasındaki sulak alanları bizim yolda gittiğimiz servis alanları gibidir. Burada ihtiyaçlarını gidermekte, eğlenmekte ve gerekli enerjiyi depoladıktan sonra daha sıcak yörelere doğru gidiyorlar. Busene de flamingoların Van Gölü havzasının etrafında görülmedik yerlerde de bu yıl görülmesinin sebeplerinden birisi Van Gölü havzasındaki sulak alanların insan popülasyonlarından çekilmiş olması. Flamingolar veya kuşlar, gıdayı bulacakları yerlere ve güvenliğin olduğu alanları tercih ederler. Bulundukları alanlarda daha iyi yiyecek ve güvenlik varsa orayı tercih ederler. Van Gölü havzasında bulunan flamingolar, genellikle tek bir yerde konaklama yerine sabah, öğlen, ikindi ve akşam başka yerlerde yani gün boyu farklı farklı yerlerde konaklamayı tercih ediyorlar. Eğer biz sahillerimizi güvenlikli tutarsak, sesten, gürültüden, av yasağından uzak tutarsak tek flamingo değil, kışın da buraya kazların geldiğini görürsünüz. Bundan sonra 450 kuş türünden 300'e yakınını buralarda görme imkanına sahip olabileceğiz. Van Gölü havzasının her tarafından bu sene Allı turnalar herkese selam getirecek" dedi.

Son dakika haber | Türkülere konu olan allı turnalar Van Gölü havzasını renklendirdi
Son dakika haber | Türkülere konu olan allı turnalar Van Gölü havzasını renklendirdi
Son dakika haber | Türkülere konu olan allı turnalar Van Gölü havzasını renklendirdi
Son dakika haber | Türkülere konu olan allı turnalar Van Gölü havzasını renklendirdi

Van Gölü Havzası, Erçek Gölü, Van Gölü, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Türkülere konu olan allı turnalar Van Gölü havzasını renklendirdi - Son Dakika


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