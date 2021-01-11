Son dakika: - Turşu bidonundan uyuşturucu çıktı- Osmaniye'de turşunun içine saklanan uyuşturucu polisin gözünden kaçmadı - Son Dakika

Turşu bidonundan uyuşturucu çıktı

Osmaniye'de turşunun içine saklanan uyuşturucu polisin gözünden kaçmadı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis tarafından durdurulan yolcu minibüsünde yapılan aramada, turşu bidonunun içerisine gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Adana yolu girişi polis uygulama noktasında şehirlerarası çalışan bir yolcu minibüsünde yapılan aramada turşu bidonu içerisinde 2 adet şeffaf poşete sarılı şekilde 325 gram kannabionid isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan E.Ş. ve M.Ş. isimli iki kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.