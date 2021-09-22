Son dakika haber: Tutuklama kararını duyan sanık duruşma salonundan aşağı atladı - Son Dakika

- Tutuklama kararını duyan sanık duruşma salonundan aşağı atladı

ANKARA - Ankara Adliyesi'nde görülen duruşmada hakimin tutuklama kararını duyan sanık Serdar Ramazan P., 2. kattaki duruşma salonundan aşağı atladı.

Mersin'de görülen duruşmaya Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle katılan sanık, mahkemenin tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından kaçma şüphesiyle 2. katta bulunan duruşma salonundan aşağı atladı.

Duruşma sırasında pencerelerin açık olmasını fırsat bilen Serdar Ramazan P., mal kabul kısmının olduğu beton zemine düştü. Düşmenin etkisiyle vücudun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen sanık, adliyede bekletilen ambulansla Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslen Mersin'de yargılanan sanık Serdar Ramazan P.'nin edinilen bilgilere göre 'yaralama' suçundan yargılandığı öğrenildi.