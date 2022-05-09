Son dakika... Tütüncüye silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

Tütüncüye silahlı saldırı kamerada

Ölümden kıl payı dönen çalışan o anları anlattı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde tütüncü dükkanına yönelik gerçekleşen silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Saldırı esnasında iş yerinde bulunan çalışan kurşunların hedefi olmaktan kıl payı kurtulurken, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Olay dün akşam saat 22.55 sıralarında Sevgi Mahallesi Eski İzmir Caddesi'nde bulunan bir tütüncü dükkanının önünde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz şahıs, elinde tuttuğu ve arkasında gizlediği silahı çıkartarak ardı ardına iş yerine ateş etti. 10'dan fazla merminin isabet ettiği iş yerinde şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Saldırı sonrası iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirerek silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi hakkında şikayetçi oldu.

Silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Öte yandan meydana gelen silahlı saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde elindeki silahı arkasında saklayan bir kişinin dükkana doğru yaklaşması, bu esnada iki kadının da yakınında olmasına rağmen, rahat tavırlarla silahını çıkarıp dükkana doğru ateşlediği ve sonrasında kaçtığı anlar yer aldı. Ayrıca silah seslerini duyan kadınların da korkuyla kaçıştığı anlar yine güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Ben de o kurşunların hedefi olabilirdim"

Olay esnasında iş yerinde yalnız olan dükkan çalışanı Muhammed Feyüç (17), korku dolu anları anlattı. Feyüç, "Akşam saatlerinde dükkanda tek başımaydım ve kasada oturuyorken bir anda silah seslerini duydum. Daha sonra baktığımda kim olduğunu bilmediğim bir kişinin kaçtığını gördüm. Düşmanlık besleyen birisiydi galiba. Daha sonra durumu iş yeri sahibine bildirdim. Ben de o kurşunların hedefi olabilirdim oturduğum yere isabet eden mermiler var. Oturduğum için zaten tam baş kısmı hizama denk gelmiş birkaç mermi. O esnada çok korktum ve kendimi yere attım, gerçekten çok korkunç anlardı. İş yeri sahibimiz de saldırıyı yapandan şikayetçi oldu" açıklamasında bulundu.

"Şans eseri dükkanda müşteri yoktu

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan iş yeri sahibi Hasan Kayakıran ise, "Silahla birisinin iş yerine saldırdığıyla ilgili telefon geldi bana. Neden yapıldığına dair bir bilgim yok. Yapan arkadaşı da kınıyoruz. Emniyetimiz zaten şahsın peşinde. İnşallah kısa sürede yakalanacaktır. Neden böyle bir şey yaptığını da bilmiyorum, genç bir arkadaşımız görüntülerden gördüğümüz kadarıyla. Oldukça da rahat tavırlar sergileyerek arkasında sakladığı silahla yapıyor bu saldırıyı. Şans eseri dükkanda müşteri yokken oldu yoksa daha ağır sonuçları olabilirdi. İş yerinde duran arkadaşımız da şans eseri kurtulmuş tam da onun oturduğu yere isabet etmiş mermiler" diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.