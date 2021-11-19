Üye Girişi
Son dakika haberleri: Tuz Gölü havzası çorak toprağa dönüşüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Tuz Gölü havzası çorak toprağa dönüşüyor

19.11.2021 11:52

Son dakika haberi... Tuz Gölü havzası çorak toprağa dönüşüyor Türkiye'nin en büyük 2. gölü olan ve 2000 yılından itibaren hızla çekilmeye başlayan Tuz Gölü'nde kuraklık çanları çalmaya devam ediyor.

Tuz Gölü havzası çorak toprağa dönüşüyor

AKSARAY - Türkiye'nin en büyük 2. gölü olan ve 2000 yılından itibaren hızla çekilmeye başlayan Tuz Gölü'nde kuraklık çanları çalmaya devam ediyor. Ülkenin tuz ihtiyacının yüzde 55'ini karşıladığı Tuz Gölü'nde sulak alanlar adeta kuruyarak çatlamış çorak toprak haline dönüştü.

Aksaray, Ankara ve Konya illeri sınırlarında bulunan ve yaklaşık bin 665 kilometrekarelik alanıyla eşsiz bir biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nde kuraklık nedeniyle çekilmeler her geçen gün daha da gün yüzüne çıkarak bölge halkını tedirgin ediyor. Özellikle 2000'li yılların ardından su seviyesinin hızla çekildiği Tuz Gölü'nde daha birkaç yıl öncesine kadar sularla dolu alanlar şimdilerde kuruyarak çatlamış ve çoraklaşmış bir görünüme büründü. Aynı zamanda flamingo cenneti olarak da bilinen Türkiye'nin en büyük 2. gölü Tuz Gölü ülkenin tuz ihtiyacının yüzde 55'ini karşılıyor.

Aksaray'ın Tuz Gölü havzası bölgesinde yer alan merkeze bağlı Altınkaya Köyünün Muhtarı Yılmaz Atak (55), bölgede su ve tuzun kalmadığını belirterek, "Burası Töz Gölü havzası. Biz buralara gelip tuz çıkartırdık. Sonra köye götürür ihtiyaçlarımızı giderirdik. Daha sonra yağışların kıt olması nedeniyle göl git gide kurudu. Şimdi görüldüğü gibi tuz da kalmadı, her hangi bir yaşam alanı da kalmadı burada. Bomboş bir çöl oldu" dedi.

Bölge halkından Eren Akıncı ise, "Buralar su doluydu, kuraklık nedeniyle sular kayboldu gitti. Şimdi şu anda tabi su olmadığı için her şeyi çorak aldı, her şey mahvoldu" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Tuz Gölü havzası çorak toprağa dönüşüyor
Son dakika haberleri: Tuz Gölü havzası çorak toprağa dönüşüyor
Son dakika haberleri: Tuz Gölü havzası çorak toprağa dönüşüyor
Son dakika haberleri: Tuz Gölü havzası çorak toprağa dönüşüyor

Tuz Gölü, Aksaray, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Tuz Gölü havzası çorak toprağa dönüşüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere icazet merasimi! 12:45 Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere icazet merasimi! ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor 12:19 ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi 11:42 Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti 11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler 10:54 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de 09:59 Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de
Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi 09:37 Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu 08:58 Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu

Son Dakika Haberleri
12:48 Kapanan şirket sayısı ilk 10 ayda 11 bin 466'ya ulaştı
12:45 Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere icazet merasimi!
12:32 Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu
12:22 Kıvanç Tatlıtuğ: Çok güzel bir duygu, ismini henüz düşünmedik
12:18 ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor
12:11 AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 50+1 gündemimizde yok
11:42 Bu ninnilerde danalar kovulmuyor, seviliyor: Sertap Erener'den 12 ninnilik albüm
11:41 Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi
11:32 Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor
11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti
Kapanan şirket sayısı ilk 10 ayda 11 bin 466'ya ulaştı Kapanan şirket sayısı ilk 10 ayda 11 bin 466'ya ulaştı         
12:49
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı         
12:02
Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor         
11:33
Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi         
11:16
Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak         
10:43
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı         
09:14
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle         
20:25
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi         
17:35
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok         
15:54
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!         
15:44
Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı         
15:40
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 12:57:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Tuz Gölü havzası çorak toprağa dönüşüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement