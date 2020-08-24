Son dakika haber... Tuz Gölü'nde gün batımı güzelliği - Son Dakika

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'nün gün batımındaki eşsiz güzelliği objektiflere yansıdı.

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde bulunan, kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Göle en uzun kıyısı bulunan Aksaray'ın Eskil ilçesi, yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

Kuşların göç yolu olması nedeniyle flamingolara ev sahipliği yapan ve "flamingo cenneti" olarak bilinen göl, fotoğraf tutkunlarının da uğrak yeri oldu.

Aksaray'daki fotoğraf tutkunları, gün batımında gölün eşsiz güzelliğini ölümsüzleştirmeye çalıştı.

Fotoğraf tutkunları gölde yürüyüş yapıp, göldeki flamingolarla birlikte doğal güzellikleri ölümsüzleştirdi.