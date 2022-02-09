Üye Girişi
Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi - Son Dakika

Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi

09.02.2022 14:24

TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen, kuraklık nedeniyle küçülme tehlikesi olan Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışının etkisiyle yükselmeye başladı.

TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen, kuraklık nedeniyle küçülme tehlikesi olan Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışının etkisiyle yükselmeye başladı. Jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, İç Anadolu Bölgesi'nin, son 20 yılın en yüksek kar yağışını aldığını belirtti.

Aksaray, Ankara ve Konya sınırlarındaki Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için 'kapalı göl' özelliği taşıyor. Ülkenin tuz ihtiyacının büyük oranda karşılandığı gölde, çoğu flamingo olan kuşların göç yolunda bulunmasından dolayı da birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında konaklıyor. Aksaray, Ankara ve Konya bölgesinde yağışlar sonrası eriyen karların beslediği kanallardan suların göle ulaşmasıyla su seviyesi, yükselmeye başladı. Aksaray Belediyesi de şehir merkezinden temizlenen karları, Tuz Gölü havzasını besleyen kanallara döküldü. 10 gün boyunca sürdürülen çalışmalar sonucu 2 bin 500 kamyon kar, şehir merkezinden iş makineleriyle kanallara taşındı.

Jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, geçen yıl flamingo yavrularının öldüğünü hatırlatarak, "İç Anadolu Bölgesi, son 20 yılın en yüksek kar yağışını aldı. Bu yağan karı iyi değerlendirmemiz lazım. Geçen yıl kuraklık nedeniyle Tuz Gölü'nde flamingo yavruları ölmüştü. Bu olay Türkiye'de herkesi üzmüştü. Şu anda Tuz Gölü'nün su seviyesi yükselmiş durumda. Bu olay gerçekten çok güzel. Tuz Gölü tekrar 'flamingo cenneti' olacak. Tuz Gölü havzasında ciddi oranda vahşi sulama yöntemi çok fazla. Bunun hep birlikte önüne geçmemiz gerekiyor. Şu anda Tuz Gölü bölgesinde masmavi bir görüntü var. Aksaray Belediyesi de yağan karları toplayıp 2 bin 500 kamyon dolusu karı ırmağa döktü" diye konuştu.

?


Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi
Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi
Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi
Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi
Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi
Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi
Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi
Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi
Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi
Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi
Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi
Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi
Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi
Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi
Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi
Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi
Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi
Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi
YORUMLAR
500

Tuz Gölü, Türkiye, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
15:35 Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?
15:17 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!
15:11 Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı!
15:07 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'yı nasıl bir sürpriz bekliyor
15:04 Dünyanın ayrı düşünemediği çift, daha fazla ayrı kalamadı: Hande Erçel ve Kerem Bürsin yine beraber!
15:01 Falyalı cinayetinin ilk polis raporu: 31 el ateş edildi, otopsi bugün! Şüpheli 2 gün tedbiren tutuklu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 16:05:37. #1.12#
SON DAKİKA: Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement