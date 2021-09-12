Son dakika haber... Tuzla'da Anne Çocuk Eğitim Merkezi öğretmenlerine ilk yardım dersi verildi - Son Dakika

Tuzla'da 3-6 yaş arası çocukların anneleri ile eğitimler alacağı Anne Çocuk Eğitim Merkezlerinde görev yapacak öğretmenlere "Çocuklar İçin İlk Yardım Eğitimi" verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitim kapsamında öğretmenlere, insan vücudu, kaza durum değerlendirilmesi, solunum yolu tıkanıkları, kanamada ilk yardım, ısı dengesi bozukluğu, kırık, çıkık ve burkulma tedavisi gibi çeşitli konularda uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"3-6 yaş arası çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve çocuklarını kurslara getiren annelerimiz için de çeşitli eğitimler düzenleyen Anne Çocuk Eğitim Merkezimiz yüz yüze eğitime başlamak için gün sayıyor. Geçen sene çocuklarımıza koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında online olarak eğitimler vermiştik. Tekrar çocuklarımız ile buluşacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Merkezlerimizin hijyenik hale getirilmesinin yanı sıra çok önem verdiğimiz bir konu da ilk yardım. Bu kapsamda öğretmenlerimiz gerekli eğitimleri aldılar. Ailelerimiz çocuklarını bizlere gönül rahatlığı ile emanet edebilirler."