Son dakika haber: Tuzla'da boya fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika

Tuzla'da bulunan bir boya fabrikasında tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Tuzla'da bulunan bir boya fabrikasında çıktı. İddiaya göre iş yerinde tadilat yapıldığı esnada parlayan bir kıvılcım boyaları ateşe verdi. Boyaların yanmasıyla iş yerini yoğun duman kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri iş yerindeki dumanı tahliye etti. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana gelirken can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - İSTANBUL