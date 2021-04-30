Son dakika haber... Tuzla'da eğitim ve öğretime yatırımlar hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haber... Tuzla'da eğitim ve öğretime yatırımlar hız kesmeden devam ediyor

30.04.2021 10:29

Bir son dakika haberine göre Tuzla'da eğitim ve öğretime yatırımlar hız kesmeden devam ediyor Tuzla'da bir okulun tabelası asıldı, bir okulun da temeli atıldı Eğitim kenti Tuzla'da tekli Eğitime geçmek için yeni okullar açıldı Tuzla Şifa Mahallesi'nde toplam 10 milyon TL bedelle tamamlanan, 24 derslikli Fatih Sultan...

Tuzla'da eğitim ve öğretime yatırımlar hız kesmeden devam ediyor

Tuzla'da bir okulun tabelası asıldı, bir okulun da temeli atıldı

Eğitim kenti Tuzla'da tekli Eğitime geçmek için yeni okullar açıldı

İSTANBUL - Tuzla Şifa Mahallesi'nde toplam 10 milyon TL bedelle tamamlanan, 24 derslikli Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nun tabelası asılarak eğitime hazır hale getirildi. Ayrıca, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Ortaokulu'nun tekli eğitim sistemine geçebilmesi için planlanan 16 derslikli ve 10 milyon TL yatırımlı ek binanın da temeli atıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitime ara verildiği dönemde Tuzla'da eğitim ve öğretime yatırımlar artarak devam etti. İlçede tekli eğitime geçmek için tüm imkanlarını seferber eden Tuzla Belediyesi, Şifa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 24 derslikli Fatih Sultan Mehmet İlkokulu toplam 9 milyon 500 bin Türk Lirası yatırım ile tamamlanarak tabelası asıldı. Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Ortaokulu'nun tek dersli sisteme geçebilmesi için planlanan 16 derslikli ve 10 milyon yatırımlı binanın da temeli atıldı. Bu kapsamda korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen törene Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ile birlikte siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Eğitim, öğretim çok önemli. Tuzla'nın geleceğini 15-20 yıl sonrasını da eğer düşünüyorsak geleceğe dahil yapacağımız en önemli şey eğitime yatırım yapmaktır. Ne olursa olsun, biz insanlara hizmet üretmek istiyoruz ama insanlara yapılabilecek en iyi iyilik onlara aklını kullanmayı öğretmektir" dedi.

"Tekli eğitime geçmiş ender ilçelerden biri olmak istiyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Barış Manço İlkokulu'nun tam karşısında, 16 derslikli bir okulun temelini atıyoruz. Şu anda burada yapılacak olan 16 derslikli okul ile birlikte aradaki yolun kaldırılması ile okulla birleştiği anda hem güvenlikli hem de ek bir bina şeklinde hizmete girdiğinde ikili eğitim yapan okulumuzun tekli eğitim yapma fırsatını tanımış olacağız. İnşallah, Mimar Sinan ve Şifa Mahallerimizde biraz önce açılışını yaptığımız okul ile birlikte tekli eğitime geçmenin gururunu yaşayacağız. Tekli eğitime geçmek için uğraşıyoruz. Biz tekli eğitime geçmiş ender ilçelerden birisi olmak istiyoruz.

"Pandemi dönemi sonrasında çocuklarımız cıvıl cıvıl eğitim görecekler"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bugün bir tabela asma aslında bir okul açılışını yapıyoruz. Bir soğuk kış gününde atılan temelin, bugün güzel bir Ramazan ayında açılışını gerçekleştirmiş olduk. Pandemi dönemi sonrasında da inşallah çocuklarımıza cıvıl cıvıl hizmet verecek bir okul açılışındayız. Burası 24 derslikli bir okuldur. İnşallah az önce kararını verdik, bir anaokulunun açılışı ile beraber Mimar Sinan ve Şifa Mahallerinin tekli eğitime geçmesinin onurunu yaşayacağız. Bir de sınır ötesi harekat ile Çayırova sınırlarında bulunan bir alanda lise yapımı ile beraber ülkemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, "Şifa Mahallemize ve hemen bitişiğindeki Mimar Sinan Mahallemize ve buradaki gençlerimize hizmet verecek olan büyük bir okulun tabelasını astık. Aynı zamanda yine belediyemizin çok ciddi desteği olduğu bir temel atma törenini de gerçekleştireceğiz. Geleceğimizi şekillendirmede en önemli araç eğitimdir. Eğitim, toplumun bütün aktörlerinin kucaklaması gereken bir konu olduğunu her zaman söylerim" dedi.

Son dakika haber... Tuzla'da eğitim ve öğretime yatırımlar hız kesmeden devam ediyor
Son dakika haber... Tuzla'da eğitim ve öğretime yatırımlar hız kesmeden devam ediyor
Son dakika haber... Tuzla'da eğitim ve öğretime yatırımlar hız kesmeden devam ediyor
Son dakika haber... Tuzla'da eğitim ve öğretime yatırımlar hız kesmeden devam ediyor
Son dakika haber... Tuzla'da eğitim ve öğretime yatırımlar hız kesmeden devam ediyor
Son dakika haber... Tuzla'da eğitim ve öğretime yatırımlar hız kesmeden devam ediyor
Son dakika haber... Tuzla'da eğitim ve öğretime yatırımlar hız kesmeden devam ediyor

Fatih Sultan Mehmet, Türk Lirası, Hisarcık, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Tuzla'da eğitim ve öğretime yatırımlar hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

50 yaşındaki oyuncu Hülya Duyar, kıvrak dans videosuyla sevenlerinden alkış topladı 50 yaşındaki oyuncu Hülya Duyar, kıvrak dans videosuyla sevenlerinden alkış topladı İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Profesör Profesör "Acilen Genom Konsorsiyumu kurulmalı" sözleriyle uyardı: Kısa sürede iş çığrından çıkabilir Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak
Kısıtlamanın ilk gününde e-Devlet'te sistem çöktü! Seyahat izin belgesi teknik bir arıza nedeniyle alınamıyor Kısıtlamanın ilk gününde e-Devlet'te sistem çöktü! Seyahat izin belgesi teknik bir arıza nedeniyle alınamıyor         
11:43
İngiliz devi Tottenham, Altay'ı satmak istemeyen Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk teklifle geliyor İngiliz devi Tottenham, Altay'ı satmak istemeyen Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk teklifle geliyor         
11:17
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Bakanlık güvence bedellerinin değerini koruması için çalışma başlattı Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Bakanlık güvence bedellerinin değerini koruması için çalışma başlattı         
11:04
Ülkeleri birer birer etkisi altına aldı! İstilacı çöl çekirgeleri sınırımıza kadar geldi Ülkeleri birer birer etkisi altına aldı! İstilacı çöl çekirgeleri sınırımıza kadar geldi         
10:40
Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir         
10:29
Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar         
10:11
Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak         
09:45
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Akılalmaz sahtekarlık! Cevizlerin içinden çıkanlar bu kadarına da pes dedirtti Akılalmaz sahtekarlık! Cevizlerin içinden çıkanlar bu kadarına da pes dedirtti         
09:07
Kütahya ve Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi Kütahya ve Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi         
06:57
İsrail'deki bayram kutlamalarında izdiham yaşandı! 44 kişi öldü, onlarca yaralı var İsrail'deki bayram kutlamalarında izdiham yaşandı! 44 kişi öldü, onlarca yaralı var         
05:57
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım? Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım?         
22:17
İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak         
19:28
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi         
19:20
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 11:59:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Tuzla'da eğitim ve öğretime yatırımlar hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement