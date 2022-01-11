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Son dakika haber... Tuzla'da eski nişanlısı kadın avukatı öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika

Son dakika haber... Tuzla'da eski nişanlısı kadın avukatı öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

11.01.2022 20:36

Son dakika haberi... Tuzla'da, eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ı (29) silahla öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Tuzla'da, eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ı (29) silahla öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sahilyolu Caddesi'ndeki bir restoranda kadına silahlı saldırı düzenlendiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine giden polis ekipleri, baş, boyun ve göğüs bölgesine 5 mermi isabet eden Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, olay yerinde bulunan ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren kadının eski nişanlısı Oktay D.'yi (29) gözaltına aldı.

Avukat Yıldız'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, eski uzman çavuş olduğu bildirilen zanlı, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Yapılan incelemelerde, şüphelinin eski nişanlısını tehdit ettiği, Dilara Yıldız'ın da tehdit mesajlarını sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.

Şüpheli Oktay D. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Dilara Yıldız'ın cenazesi yarın saat 12.00'de İstanbul Barosu önünde düzenlenecek törenin ardından Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Aktekke köyünde toprağa verilecek.

"Ablama zorla senet imzalatmaya çalışıyor"

Dilara Yıldız'ın kardeşi Merve Yıldız, olayın yaşandığı restoranın önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ablasının memleketi Samsun'a gittiğinde saldırganın onun evine girerek kaldığını belirten Merve Yıldız, "Ablam memleketten dönüyor, saldırgan kapıda yakalıyor. Mal varlığını almak için ablamın kafasına silah dayayarak evde zorla senet imzalatmaya çalışıyor. Ablam imzalamıyor, sonra bir şekilde onu kandırıp kurtulmak için buraya getiriyor." ifadelerini kullandı.

Merve Yıldız, 5 ay önce ayrılan ablasına tehdit mesajları göndermesi üzerine Oktay D. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldığını anlatarak, saldırganın ceza almamak için "deli taklidi" yaptığını söyledi.

Ablasının, avukat olarak mağdur kadınların haklarını savunduğunu belirten Merve Yıldız, "Kadınlarımızı koruyamadığımız gibi benim ablamı da koruyamadık. Türk milleti olarak şimdi sesimizi duyurma zamanı, benim ablamın sesi olun." dedi.

Son dakika haber... Tuzla'da eski nişanlısı kadın avukatı öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
Son dakika haber... Tuzla'da eski nişanlısı kadın avukatı öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
Son dakika haber... Tuzla'da eski nişanlısı kadın avukatı öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

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Emniyet Müdürlüğü, Dilara Yıldız, Hisarcık, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Tuzla'da eski nişanlısı kadın avukatı öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Tuzla'da eski nişanlısı kadın avukatı öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika
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