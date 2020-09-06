Son dakika haber: - Tuzla'da iş yerini soyan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: - Tuzla'da iş yerini soyan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre - Tuzla'da iş yerini soyan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı Tuzla'da çelik kasa hırsızlığı kamerada Tuzla'daki bir iş yerindeki çelik kasayı açıp içindekileri çalan hırsızlar yakalandı.

Son dakika haber: - Tuzla'da iş yerini soyan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı, System.String[]

- Tuzla'da iş yerini soyan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Tuzla'da çelik kasa hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Tuzla'daki bir iş yerindeki çelik kasayı açıp içindekileri çalan hırsızlar yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 10 Ağustos günü Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı yolu üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahibi A.K., ofisinde bulunan çelik kasanın açılarak içindekilerin çalındığını fark etti. A.K. bunun üzerine polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, soruşturma başlattı.

Kameralar incelendi, eşkaller belirlendi

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Türk Lirası, Döviz ve kredi kartları

Ekiplerin yaptığı incelemeler neticesinde, şüphelilerin girdikleri iş yerindeki çelik kasanın içerisinden, 3 bin Dolar, 150 Avro, 400 Riyal, 30-40 adet değerli tesbih, 3 adet kredi kartı ve çek defteri çaldıkları belirlendi.

Çalışmalar sonucu 3 kişi yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki çalışmalar sonucu, olayın şüphelisi oldukları belirlenen 3 kişiyi 4 Eylül günü gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheliler tutuklandı

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden R.K. (37)'nin 14, M.T. (34)'nin 3, B.T. (35)'nin ise 12 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10 Ağustos günü Tuzla'da bulunan iş yerindeki çelik kasanın patlatılarak içindeki para, döviz ve değerli eşyaların çalınması olayının şüphelisi olarak yargılanan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kasayı böyle açtılar

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin iş yerindeki kasayı açtıktan sonra içindekileri başka bir çantaya aktardıkları görüldü.

Aydınlı, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 10:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: - Tuzla'da iş yerini soyan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika

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