Son dakika haber... TUZLA'DA KAMYONETİN EZDİĞİ KÖPEK ÖLDÜ; SÜRÜCÜ DURMAYARAK YOLUNA DEVAM ETTİ - Son Dakika

Haber Cengiz ÇOBANİSTANBUL DHA

Tuzla'da, kamyonet yol ortasında uzanan köpeği ezdi. Sürücü durmayarak yoluna devam ederken, köpek bir süre sonra öldü. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Olay, akşam saatlerinde Organize Deri Sanayi bölgesinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı kapalı kasa kamyonet, yolda uzanan köpeğin üzerinden geçerek ezdi. Sürücü durmayarak yoluna devam ederken bir süre can çekişen köpek öldü.

OLAY ANLARI KAMERADA

Olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, uzun farları yanan kamyonetin yolda duran köpeği ezerek yoluna devam ettiği görülüyor. Köpek bir süre sonra hayatını kaybediyor.