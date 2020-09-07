Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tuzla'da denetimler sürüyor.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 17 mahallede gerçekleştirilen denetime Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Yapılan denetimde ilçedeki esnaf ve vatandaşlara maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunulurken, vatandaşlara bilgilendirme broşürü ve maske dağıtıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İlk günden itibaren bütün mahallelerimizde denetim ve kontrollerimizi aralıksız sürdürüyoruz. İşin ne kadar ciddi olduğunun farkındayız. Kaymakamlığımız ile birlikte esnafımızı ve vatandaşlarımızı maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda sürekli uyarıyoruz. Bu mücadeleyi ancak toplumsal sağduyu ve kişisel tedbirler ile hep beraber atlatabiliriz. Kişisel tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu şu son dönemde bir kez daha gördük. Bir hekim olarak diyorum ki; herkes maske, mesafe ve temizlik kurallarına lütfen uysun." ifadelerini kullandı.