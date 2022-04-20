Son dakika haber! Tuzla'da polis ekiplerinden otopark parası isteyen değnekçiye suçüstü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Tuzla'da polis ekiplerinden otopark parası isteyen değnekçiye suçüstü

20.04.2022 10:59
Son dakika haber! Tuzla'da polis ekiplerinden otopark parası isteyen değnekçiye suçüstü

Son dakika haberi: Tuzla'da cadde üzerinde araçlarını park etmek isteyen araç sürücülerinden otopark ücreti isteyen değnekçi polis tarafından suçüstü yakalandı.

Tuzla'da cadde üzerinde araçlarını park etmek isteyen araç sürücülerinden otopark ücreti isteyen değnekçi polis tarafından suçüstü yakalandı. Olaya ilişkin akraba oldukları belirlenen 4 şahıs yakalandı.

Olay, Tuzla'da Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerine park etmek isteyen araç sürücülerinin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen değnekçi, polis ekiplerinin denetimine takıldı. Sivil Trafik Ekipleri, araçlarını park ettiği esnada yanına gelen sarı yelekli değnekçi polislerden ücret talep etti.

Olaya ilişkin akraba oldukları belirlenen Yakup K., Murat K., Faruk K., ve Murat K. isimli 4 şahsı suçüstü yakaladı. Şüpheli 4 şahıs adli işlem yapılmak üzere Tuzla Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Öte yandan değnekçinin polislerden otopark ücreti talep ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sivil polis memurunun aracını park ettiği esnada yanına gelen sarı yelekli değnekçinin ücret talep etmesi ve polis ekiplerinin suçüstü yakalayarak polis merkezine götürülmesi görüldü. - İSTANBUL

Son dakika haber! Tuzla'da polis ekiplerinden otopark parası isteyen değnekçiye suçüstü
Son dakika haber! Tuzla'da polis ekiplerinden otopark parası isteyen değnekçiye suçüstü
Son dakika haber! Tuzla'da polis ekiplerinden otopark parası isteyen değnekçiye suçüstü

YORUMLAR
500
Tuzla'da değnekçilere suçüstü Tuzla'da değnekçilere suçüstü İstanbul'da sistem açığından faydalanarak araç çaldıkları iddia edilen 17 şüpheli yakalandı İstanbul'da sistem açığından faydalanarak araç çaldıkları iddia edilen 17 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet, Tragger, Tuzla, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Tuzla'da polis ekiplerinden otopark parası isteyen değnekçiye suçüstü - Son Dakika


Son Dakika
11:02 20 Nisan'da gram altının fiyatı 916 liradan alıcı buluyor
11:01 Alex'ten gündem olacak itiraf: Hapisten çıkmış bir Galatasaraylı evime geldi
11:00 Survivor'daki Nagihan ve Hikmet kavgasına Acun Ilıcalı'da dahil oldu: Nagihan ödülden men edildi
10:58 Bursa'da servis otobüsünde şehit olan infaz koruma memuru "geçici görev"le cezaevinde çalışıyormuş
10:58 Bursa'da cezaevi memurunun şehit olduğu patlama anı saniye saniye kameralarda!
10:55 Pençe-Kilit operasyonunda önemli ilerleme! Zap Vadisi tamamen kontrol altına alındı
10:49 İnfaz koruma memurlarının servisine yönelik bombalı saldırıdan ilk görüntüler geldi
10:29 Bugün yapılacak Bilim Kurusu zirvesi 27 Nisan çarşamba gününe ertelendi
10:26 Araştırma şirketleri: Vatandaşlar baba figürü değil, vatandaşın yanında olan başkan istiyor
10:21 Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın hayat hikayesini anlattığı belgeseli yayımlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 11:13:23. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Tuzla'da polis ekiplerinden otopark parası isteyen değnekçiye suçüstü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement