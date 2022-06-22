Son dakika... Tuzla'da polyester atölyesinde korkutan yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Tuzla'da polyester atölyesinde korkutan yangın

22.06.2022 18:27

Son dakika haberi... Tuzla'da polyester atölyesinde yangın çıktı.

Tuzla'da polyester atölyesinde yangın çıktı. Yangın atölyenin bitişiğinde bulunan 2 katlı binaya ve ahıra sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmazken yanan depoda büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Orhanlı Mahallesi Kavaklı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, polyesterlerin bulunduğu atölyede tinerlerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken alevler deponun bitişiğinde bulunan 2 katlı bir binaya ve ahır olarak kullanılan alana sıçradı. Ahır içerisinde bulunan hayvanlar vatandaşlar yardımıyla kurtarıldı. Alevlerin sıçradığı binada ise büyük çapta hasar meydana gelirken çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Bina sahipleri yangını gözyaşlarıyla seyretti. Polis ekipleri de patlama ve parlamalara karşı çevrede güvenlik önlemi alarak kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Yoğun dumanlar çıkan atölyeye itfaiye ekipleri tarafından uzun süre köpük ve su sıkıldı. Yangın itfaiye takviye ekiplerinin gelmesinden sonra daha fazla büyümeden yaklaşık 1 saat sonra söndürüldü. Emin Birgül, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Burası süs eşyası atölyesi. Atölyede çıkan kıvılcımdan yangın çıkıyor. Tinerler patlıyor. Yanımda bulunan arkadaşımın evine sirayet etti. Ahır vardı, içinde bulunan hayvanlar kurtarıldı" dedi.

(Enes Şamil Gönenç - Mustafa Ayabakan/İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Tuzla'da hediyelik eşya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber... Tuzla'da hediyelik eşya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi... Tuzla'da fabrika yangını Son dakika haberi... Tuzla'da fabrika yangını
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Tuzla'da polyester atölyesinde korkutan yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:54 Suna Koçal, Ukraynalı mülteci çocuklar ile bir araya gelerek ebru sanatı yaptı
22:43 Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi
22:27 6 ay görevde kalan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, düştü
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
18:33 Togg, 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı! Aranan özellikler sıralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 23:08:49. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Tuzla'da polyester atölyesinde korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement