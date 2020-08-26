Tuzla'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' ile ilgili uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 24 Ağustos günü Tuzla'da 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Ali Ekber A. ve Okan G. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 60 gram metamfetamin, 29.45 gram skunk, 2.27 gram kokain, 0.72 gram esrar, 0.95 gram kubar, 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, 25 Ağustos günü çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçundan tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde polis ekiplerinin adreslere girdiği, evde yapılan aramalar, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve şüphelilerin gözaltına alınması yer alıyor.

(İHA)