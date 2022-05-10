TUZLA'DAKİ FECİ KAZA KAMERADA - Son Dakika
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TUZLA'DAKİ FECİ KAZA KAMERADA

10.05.2022 09:41

TUZLA'DAKİ FECİ KAZA KAMERADAAli Kerem BENGİ/ İSTANBUL, (DHA) - TUZLA D-100 Karayolu'nda, arıza nedeniyle yol kenarına park eden araca, sağ şeritten hızla gelen bir otomobil çarptı.

TUZLA'DAKİ FECİ KAZA KAMERADA

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL, (DHA) - TUZLA D-100 Karayolu'nda, arıza nedeniyle yol kenarına park eden araca, sağ şeritten hızla gelen bir otomobil çarptı. İki sürücünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Tuzla D-100 Karayolu Ankara istikametinde, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü yakınında geçen pazar günü, saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aracı arızalanan sürücü, uyarı dubaları da koyarak yol kenarına park etti. Sürücü, aracını tamir etmeye çalışırken, sağ şeritten hızla gelen bir otomobil arızalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle arızalı araç sol şeritteki bariyerlere çaptı. Kazada iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza anı ise o sırada yoldan geçen başka bir sürücünün araç kamerasıyla kaydedildi.

TUZLA'DAKİ FECİ KAZA KAMERADA
TUZLA'DAKİ FECİ KAZA KAMERADA
TUZLA'DAKİ FECİ KAZA KAMERADA
TUZLA'DAKİ FECİ KAZA KAMERADA
TUZLA'DAKİ FECİ KAZA KAMERADA
TUZLA'DAKİ FECİ KAZA KAMERADA

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Kaynak: DHA

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