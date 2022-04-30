Son dakika haber: TUZLA'DAKİ PATLAMA: GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haber: TUZLA'DAKİ PATLAMA: GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

30.04.2022 11:10

Son dakika habere göre TUZLA'da, 3 işçinin öldüğü 9 işçinin yaralandığı 3 katlı vernik ve boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan fabrikanın sahibi ve mesul müdürü adliyeye sevk edildiÇalışma ruhsatının olmaması nedeniyle 2021 yılı sonu mühürlenen fabrikada yaşanan patlamanın ardından polis olayla...

TUZLA'da, 3 işçinin öldüğü 9 işçinin yaralandığı 3 katlı vernik ve boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan fabrikanın sahibi ve mesul müdürü adliyeye sevk edildi

Çalışma ruhsatının olmaması nedeniyle 2021 yılı sonu mühürlenen fabrikada yaşanan patlamanın ardından polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken polisin olay yerindeki incelemesi sona erdi. Gözaltına alınan fabrikanın sahibi ve mesul müdürün ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, iş güvenliği uzmanı hakkında da yakalama kararı çıktı.

Son dakika haber: TUZLA'DAKİ PATLAMA: GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haber: TUZLA'DAKİ PATLAMA: GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haber: TUZLA'DAKİ PATLAMA: GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haber: TUZLA'DAKİ PATLAMA: GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: TUZLA'DAKİ PATLAMA: GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: TUZLA'DAKİ PATLAMA: GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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