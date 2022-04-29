Son dakika haberleri | TUZLA'DAKİ PATLAMADA 2 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | TUZLA'DAKİ PATLAMADA 2 GÖZALTI

29.04.2022 22:41
Son dakika haberleri | TUZLA'DAKİ PATLAMADA 2 GÖZALTI

Gelen son dakika haberine göre TUZLA'da, 3 işçinin öldüğü 9 işçinin yaralandığı 3 katlı vernik ve boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin, fabrikanın sahibi ve mesul müdürü gözaltına alındı.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA ) - TUZLA'da, 3 işçinin öldüğü 9 işçinin yaralandığı 3 katlı vernik ve boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin, fabrikanın sahibi ve mesul müdürü gözaltına alındı. İş güvenliği uzmanı için de gözaltı kararı çıkarıldı.

Çalışma ruhsatının olmaması nedeniyle 2021 yılı sonu mühürlenen fabrikada yaşanan patlamanın ardından polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken polisin olay yerindeki incelemesi sona erdi. Gözaltına alınan fabrikanın sahibi ve mesul müdürün ifadelerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, iş güvenliği uzmanı hakkında da yakalama kararı çıktı.


YORUMLAR
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İş Güvenliği, Gözaltı, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | TUZLA'DAKİ PATLAMADA 2 GÖZALTI - Son Dakika


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