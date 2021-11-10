Son dakika haberi... Tuzla'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Tuzla'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 5 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Tepeören Formula Yolu üzerinde seyreden Ali Çiğli idaresindeki 41 AIF 446 plakalı otomobil, trafik ışıklarından dönen Faruk Türk'ün kullandığı 34 BJC 515 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı, yaralılardan bazıları ise araçta sıkıştı.

Araçta sıkışan kişiler itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan, çocuk olduğu belirtilen Talha T.'nin tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.