TUZLA'DAKİ YANGINDA ÖLEN İŞÇİ GEBZE'DE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

TUZLA'DAKİ YANGINDA ÖLEN İŞÇİ GEBZE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

30.04.2022 17:49

İSTANBUL Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerden Tayfun Aydın (51), Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.

İSTANBUL Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerden Tayfun Aydın (51), Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.

Tuzla'da dün bir boya fabrikasında çıkan yangında Tayfun Aydın, Turgay Tünek ve Mustafa Öztürk hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı, İşçilerden Tayfun Aydın'ın cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Gebze'ye getirilen cenaze, Beylikbağı Karadeniz Nur Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TUZLA'DAKİ YANGINDA ÖLEN İŞÇİ GEBZE'DE TOPRAĞA VERİLDİ
TUZLA'DAKİ YANGINDA ÖLEN İŞÇİ GEBZE'DE TOPRAĞA VERİLDİ
TUZLA'DAKİ YANGINDA ÖLEN İŞÇİ GEBZE'DE TOPRAĞA VERİLDİ
TUZLA'DAKİ YANGINDA ÖLEN İŞÇİ GEBZE'DE TOPRAĞA VERİLDİ
TUZLA'DAKİ YANGINDA ÖLEN İŞÇİ GEBZE'DE TOPRAĞA VERİLDİ
TUZLA'DAKİ YANGINDA ÖLEN İŞÇİ GEBZE'DE TOPRAĞA VERİLDİ
TUZLA'DAKİ YANGINDA ÖLEN İŞÇİ GEBZE'DE TOPRAĞA VERİLDİ
TUZLA'DAKİ YANGINDA ÖLEN İŞÇİ GEBZE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

YORUMLAR
500
Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi öldü Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi öldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZLA'DAKİ YANGINDA ÖLEN İŞÇİ GEBZE'DE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
17:57 Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na tepki: Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindeyiz
17:40 Finlandiya duyurdu: NATO üyeliği kararı 12 Mayıs'ta açıklanacak
17:29 ABD'de kıyamet alameti olarak görülen sakallı kurbağa panik yarattı
17:25 Dünya futbolunun en önemli menajerlerinden Mino Raiola yaşamını yitirdi
17:04 Yusuf Yazıcı, Rusya'dan paylaşım yaptı! Trabzon'da yer yerinden oynadı
16:51 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Bize güvendiği için teşekkürler
16:50 Trabzonspor taraftarları rakip takımların isminin yazılı olduğu tabutları denize attı
16:40 Johnny Depp'in, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı dövdüğü öne sürüldü
15:26 Marmara'daki deprem sonrası bütün Türkiye'ye uyarı: Nüfusun yüzde 95'i tehlike altında
15:12 Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 18:09:57. #1.11#
SON DAKİKA: TUZLA'DAKİ YANGINDA ÖLEN İŞÇİ GEBZE'DE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement