Son dakika haber! Twitter'dan Elon Musk'a dava - Son Dakika
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Son dakika haber! Twitter'dan Elon Musk'a dava

13.07.2022 11:02
Son dakika haber! Twitter'dan Elon Musk'a dava

Son dakika haberler... Twitter yönetimi, 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasını sonlandıran Tesla CEO'su Elon Musk'a dava açtı.

Twitter yönetimi, 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasını sonlandıran Tesla CEO'su Elon Musk'a dava açtı. Twitter yönetimi, hisse başına 54.20 dolar olarak anlaşmaya varılan satışın tamamlamasını talep ediyor.

Sosyal medya platformu Twitter ile ABD'li iş insanı Elon Musk arasındaki satın alma krizi, yargıya taşındı. Twitter yönetimi, 44 milyar dolarlık Twitter'ı satın alma anlaşmasından vazgeçen Elon Musk'a dava açtı. Delaware Chancery Mahkemesine yapılan şikayette, "Musk, imzaladığı anlaşma artık kişisel çıkarlarına hizmet etmediği için Twitter'a ve hissedarlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddediyor" denildi. Hisse başına 54.20 dolar olarak anlaşılan satışın tamamlamasını talep eden Twitter yönetimi, Musk'ın anlaşmayı feshederken sunduğu gerekçelerin "bahane" olduğunu belirtti. Ayrıca anlaşmanın imzalanmasından bu yana Musk'ın Twitter aleyhinde kullandığı ifadelerin hisseler üzerinde aşağı yönlü baskıya yol açtığı kaydedilerek, "Anlaşmanın gerektirdiği gibi, piyasadaki gerilemenin maliyetini üstlenmek yerine Musk bu durumu Twitter'ın hissedarlarına çevirmek istiyor" ifadelerini kullanıldı.

Musk, "birden çok hükmünün ihlal edildiği" gerekçesiyle anlaşmadan vazgeçmişti

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk geçtiğimiz hafta, sahte hesapların sayısı hakkında yeterli bilgi verilmediği gerekçesiyle 44 milyar dolarlık Twitter'ı satın alma anlaşmasından vazgeçtiğini duyurmuştu. Musk'ın avukatı Mike Ringler, Twitter Yönetim Kuruluna yazdığı mektupta müvekkilinin sosyal medya platformunda "sahte veya spam" hesapların sayısına yönelik yaklaşık 2 aydır veri istediğini belirterek, "Twitter bu bilgiyi sağlayamadı veya vermeyi reddetti. Twitter, bazen Musk'ın taleplerini görmezden geldi, bazen haksız görünen nedenlerle reddetti" ifadelerini kullanmıştı. Ringler, Musk'ın Nisan ayında imzalanan anlaşmanın "birden çok hükmünün ihlal edildiği" gerekçesiyle anlaşmadan vazgeçtiğini kaydetmişti. Söz konusu bilgilerin Twitter'ın ticari ve finansal performansı için esas olduğunu vurgulayan Ringler, anlaşmada öngörülen işlemleri tamamlamak için de gerekli olduğunu ifade etmişti.

Twitter yönetimi yargıya başvuracağını açıklamıştı

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor ise yönetim kurulunun Musk ile üzerinde anlaşmaya varılan fiyat ve şartlardaki satın alma işlemini tamamlamak için uğraşacaklarını ve yasal yollara başvuracaklarını ifade ederek, "Delaware Mahkemesi'nde galip geleceğimizden eminiz" demişti.

Delaware'deki söz konusu mahkeme, Twitter da dahil olmak üzere eyalette bulunan birçok şirket arasındaki ticari anlaşmazlıkları ele alıyor.

Söz konusu haberlerin ardından Twitter hisselerinde yüzde 10'a kadar düşüş yaşanmıştı. - CALİFORNİA

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Twitter ile satın alma anlaşmasını fesheden Elon Musk ipleri gerdi! Dev sosyal medya platformu dava açmaya hazırlanıyor Twitter ile satın alma anlaşmasını fesheden Elon Musk ipleri gerdi! Dev sosyal medya platformu dava açmaya hazırlanıyor Twitter, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiği için Elon Musk'a dava açtı Twitter, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiği için Elon Musk'a dava açtı
Kaynak: İHA

Elon Musk, Delaware, Twitter, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Twitter'dan Elon Musk'a dava - Son Dakika

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