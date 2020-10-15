Son dakika haber... TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan Dünya Gıda Günü mesajı Açıklaması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım sektörünün öneminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Dünya Gıda Günü münasebetiyle, fedakarca üretim yaparak gıda ihtiyacımızı karşılayan emektar çiftçilerimize bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nü bu yıl "Büyütelim, besleyelim, hep birlikte sürdürelim" temasıyla kutladığını anımsatarak, temanın yeterli ve sürdürülebilir gıda üretimine vurgu yaptığını bildirdi.

Dünyada açlık sorununun devam ettiğini, hatta aç insan sayısının hedeflenen şekilde azalmadığını vurgulayan Bayraktar, "Dünyada yaşanan açlığı yok etmek için üretilen gıdanın dengeli dağıtılması ve israfın en aza indirilmesi büyük önem taşımaktadır. Her sene dünyadaki gıdanın yüzde 14'ü satış aşamasına ulaşamadan kaybedilmekte ve yaşanan gıda kaybı yıllık 400 milyar dolara mal olmaktadır. Türkiye'de her yıl yaklaşık 19 milyon ton gıda israfı yapılmakta, bu neredeyse ürettiğimiz gıdanın 5'te birine denk gelmektedir. Türkiye'deki gıda kaybı düzeyi yüzde 40 civarındadır. Açlığa son vermek için gıda israfının önüne geçmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşmanın her bireyin en temel hakkı olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Gıda üretiminin temelini oluşturan tarım sektörünün önemi pandemide daha net görüldü. Yaşanan tüm zorluklara rağmen ülkenin gıda güvencesini sağlayan çiftçilerimiz, büyük fedakarlık göstererek tarlasında kalmaya, üretimi sürdürmeye devam etmiştir. Kovid-19 ile mücadelenin kahramanlarından biri de Türk çiftçisidir. Dünya Gıda Günü münasebetiyle, fedakarca üretim yaparak gıda ihtiyacımızı karşılayan emektar çiftçilerimize bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz."

"Coğrafyamıza yetecek gıda üretimini yapabiliriz"

İthalata bağımlı ülkelerin bu süreçte büyük zorluklar yaşadığını hatırlatan Bayraktar, arz açığı veren ürünlerin üretiminin artırılması için iyi bir planlama yapılması gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, üretimin artarak devam etmesi için çiftçilerin yeterli gelir elde etmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz ancak diğer kesimlerin üçte biri oranında gelir elde etmektedir ve bu durum sürdürülebilir değildir. Bunu sağlamak için sektörün yapısal ve güncel sorunlarının çözüme kavuşturulması önemlidir. Tarım sektöründe, parçalanmış arazi yapısı, örgütlenme ve sulama gibi yapısal sorunlarının yanında, girdi fiyatları yüksekliği, banka borçlarının artması gibi kronik sorunlar da bulunuyor. Sorunların çözümü için orta ve uzun vadede çözüm yolları aranmalıdır. Tarım sektörünün sorunları çözülür ve sektör gerektiği gibi desteklenirse gıda üretiminde sadece ülkemize değil, içinde bulunduğumuz coğrafyaya yetecek gıda üretimini yapabiliriz."