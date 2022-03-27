Son dakika haberi | Üç aracın karıştığı kazada: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Üç aracın karıştığı kazada: 1 ölü, 1 yaralı

27.03.2022 10:23
Son dakika haberi | Üç aracın karıştığı kazada: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre Üç aracın karıştığı kazada: 1 ölü, 1 yaralı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı.

Üç aracın karıştığı kazada: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gece saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Kazım Kaya hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu durumundaki Melih Uludere yaralandı. Kazada ağır yaralan Kazım Kaya kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Melih Uludere hastanede tedavi altına alındı.

Kaza gece saat 00.30 sıralarında Alaşehir'in Soğuksu Mahallesi İstiklal Caddesi Beşeylül İlkokulu köşesinde meydana geldi. İddiaya göre Kazım Kaya yönetimindeki 45 AHC 053 plakalı motosiklet, önce karşı yönden gelen Ü.Ş. yönetimindeki 06 HA 3553 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet daha sonra S.K. idaresindeki 45 ACN 500 plakalı çöp temizlik aracına arkadan çarptı. Ağır yaralanan Kazım Kaya ve aynı araçta yolcu olan Melih Uludere 112 ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Kazım Kaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Melih Uludere'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Son dakika haberi | Üç aracın karıştığı kazada: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Üç aracın karıştığı kazada: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Üç aracın karıştığı kazada: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Üç aracın karıştığı kazada: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Üç aracın karıştığı kazada: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Üç aracın karıştığı kazada: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Üç aracın karıştığı kazada: 1 ölü, 1 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Üç aracın karıştığı kazada: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Üç aracın karıştığı kazada: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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