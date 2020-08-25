Son dakika haber: Üç çocuklu aile, Suriyeli kardeşlere koruyucu aile oldu - Son Dakika

Son dakika haber: Üç çocuklu aile, Suriyeli kardeşlere koruyucu aile oldu

Son dakika haberine göre Gaziantep'te yaşayan üç çocuklu Erdal-Nursel Kaynak çifti, ailesinin bakamadığı Suriyeli 4 ve 5 yaşındaki iki kardeşe koruyucu aile oldu.

Son dakika haber: Üç çocuklu aile, Suriyeli kardeşlere koruyucu aile oldu, System.String[]

Gaziantep'te yaşayan üç çocuklu Erdal-Nursel Kaynak çifti, ailesinin bakamadığı Suriyeli 4 ve 5 yaşındaki iki kardeşe koruyucu aile oldu. Koruyucu ailesine kavuşan çocuklar yeni yuvalarında hem anne baba sevgisini hem de yeni kardeşleriyle abi-abla sevgisini yaşıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hayata geçirdiği 'Koruyucu Aile" projesi zor durumdaki çocukların yaşam kaynağı olmaya devam ediyor. Bakanlığın gözetiminde hayata geçirilen ve devam eden proje kapsamında, devlet koruma altında olan çocuklar gönüllü koruyucu ailelere veriliyor. Koruyucu ailelere verilen çocuklar hem aile ortamında büyüyor hem de korunaklı bir yuvadan sevgi ve şefkatten uzak kalmadan yaşıyor. Koruyucu aileye verilen çocukların her türlü süreci yine bakanlık tarafından takip edilemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Gaziantep'te yaşayan Erdal-Nursel Kaynak çifti, savaş mağduru olan ve ailesinin bakamadığı devlet koruması altındaki Suriye uyruklu 4 yaşındaki Sevda ve 5 yaşında Melike'nin koruyucu ailesi oldu. Bir kız, iki erkek olmak üzere üç çocuğu bulunan Kaynak çifti, koruyucu aile projesine katılarak iki küçük kız çocuğuna daha anne baba olarak hem önemli bir duyarlılığa imza attı hem de ailesini genişletti.

"Koruyucu aile olurken çocukların uyruğuna hiç bakmadık"

Suriyeli kardeşlere koruyucu aile oldukları için mutlu olduklarını söyleyen ve süreçten bahseden baba Erdal Kaynak, koruyucu aile olmaya ailece karar verdiklerini belirterek, "Ailesinin sahip çıkmadığı yada çıkamadığı bir çok çocuk var. Bu durum toplumun kanayan bir yarası ve biz de bu yaraya bir nebze de olsa merhem olmak için böyle iki kardeşe koruyucu aile olduk. Bunu yaparken de açıkçası çocukların uyruğuna hiç bakmadık. Yani Suriyeli olması, Türk olması önemli değil. Bizim için önemli olan ihtiyaç sahibi bir insan olmasıydı. Bu nedenle ailece böyle bir karar aldık ve Suriyeli iki küçük kardeşe koruyucu aile olduk" dedi.

"Çocuklara aile şefkatini yaşatmak istedik"

Yuvada kalan çocuklara koruyucu aile olarak hem aile ortamını yaşattıklarını ve hem de kardeşleri ayırmadıklarını vurgulayan baba Kaynak, "Bu sayede onları hem koruma altına aldık hem de birbirinden ayırmamış olduk. Çocukların da bize adaptasyonları çok mükemmel oldu. Onlar da bizleri kendi öz aileleri gibi görüyor. O yüzden bütün Türkiye'ye seslenmek istiyorum, durumu iyi olan herkes koruyucu aile olsun ve bu mutluluğu yaşasın. Çünkü bu çocuklar maddi olarak bir şey istemiyor. Sadece aile sevgisi ve şefkati istiyor. Bu mutluluk tarif edilemeyecek bir şey. Çünkü çocuklar beni görünce baba, babuş diye sesleniyor ve ben de çok mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

"Kardeşleri ayırmak istemedik"

Anne Nursel Kaynak da koruyucu aile olarak bir çocuk almak istedikleri ama kardeşleri görünce ayırmak istemediklerini ifade ederek, "Üç evladım var. Şimdi de iki çocuğun koruyucu annesiyim. Bu durum ilk başlarda benim için zor bir karardı ama koruyucu aile olabileceğimi düşündüm ve o yüzden bu kararı aldık. Aslında bir çocuk almak istiyordum ama Melike ile Sevda'yı görünce kardeşleri ayırmak istemedim. Yani tek çocuk isterken iki çocuğun koruyucu ailesi olduk. Üç çocuğum varken bir anda beş çocuklu bir anne oldum" ifadelerine yer verdi.

"Onların benim öz çocuklarımdan hiçbir farkı yok"

Koyucu aile oldukları çocukları kendi çocuklarından ayırt etmediğini de aktaran anne Nursel Kaynak, "Onların benim öz çocuklarımdan hiçbir farkı yok. Çünkü onlarında sevgiye ve şefkate, anneye, babaya, kardeşe ihtiyacı var. O nedenle Sevda ve Melike'nin benim öz çocuklarımdan hiçbir fark yok. Günümüzde kendi çocuklarına bile bakmayan aileler var, çocuklarını bırakanlar, terk edenler var. Ben her çocuğun korumaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Evlat çok farklı ve çok başka bir şey ve bunun öz ya da üvey olması önemli değil. Çocuk olması ve korumaya muhtaç olması önemli. Başka aileler de koruyucu aile olup bu mutluluğu tadabilir. Çünkü, inanın sofraya koyduğunuz bir tane fazla tabak size fazla gelmeyecek" dedi.

"Evin tek kızıydım şimdi iki kız kardeşim daha oldu"

Evin tek kızı olduğu için biraz yalnızlık çektiğini ve koruyucu aile olmalarının ardından iki kız kardeşinin daha olduğunu vurgulayan Kübra Kaynak da, "Ben evin tek kızıydım ve ister istemez bazen yalnızlık çekiyordum. Koruyucu aile projesiyle şimdi iki kız kardeşim oldu ve ben de abla oldum. Yani hani bir söz vardır ya 'Özün olsa bu kadar seversin' diye, işte yeni kardeşlerim de benim için öyle oldu ve ben onları çok sevdim. Onlarla ilgilenmem, onlara karşı duyduğum his, onların bana karşı duyduğu his çok güzel. Beraber ders çalışıyoruz, İngilizce öğreniyoruz, vakit geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Koruyucu aile Bakanlığımızın en önemli projesi"

Koruyucu ailelere verdikleri çocukları sık sık ziyaret ettiklerini ve durumlarını kontrol ettiklerini açıklayan Gaziantep Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, "Koruyucu aile projesi bakanlığımızın en önemli projelerinden biridir. Biz de bu nedenle Gaziantep'te koruyucu aileye verdiğimiz iki kız çocuğumuzu evinde ziyaret edip son durumları hakkında bilgi aldık. Çünkü koruma bakım altındaki çocuklarımızın kurum çatısı altında olmasında ziyade bir ailenin yanında yetişmesini, o sıcaklığı yaşamalarını istiyoruz. Bu süreçte koruyucu olacak aileler de personellerimiz tarafından ciddi şekilde incelenip değerlendiriliyor ve sonrasında koruyucu aile oluyor. Tabi çocuklar aileye teslim edildikten sonra da takip süreçleri eksiksiz devam ediyor" dedi.

"Ailesinin sokağa bıraktığı çocukları koruyucu aileye kavuşturduk"

Kaynak ailesinin de proje kapsamında iki Suriyeli çocuğa koruyucu aile olduğunu aktaran Yıldırım, "Bu ailemizde de Suriye uyruklu iki çocuğumuz var. Çocukların korumaya ihtiyacı vardı ve çocuklar koruyucu aileye teslim edildi. Tabi ki bu süreçte devlet koruması ve desteği de her şekilde devam ediyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 14:03

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber: Üç çocuklu aile, Suriyeli kardeşlere koruyucu aile oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı İnşaatın 5'inci katından düşen işçi, hayatını kaybetti Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi Kullandığı traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Kayserispor'dan Ben Rienstra'yı transfer etti Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu         
14:19
Davalık olan Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşmadı Davalık olan Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşmadı         
14:18
Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'a geldi         
14:06
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim         
13:56
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı         
13:35
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek         
13:30
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı         
12:53
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı 6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı         
12:48
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım         
12:33
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti         
12:19
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı         
12:07
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı         
12:05
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı         
11:17
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu         
11:15
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder         
11:13
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar         
11:11
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor         
10:55
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
10:41
Son Dakika: Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi Son Dakika: Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi         
10:25
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada         
10:06
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın         
10:03
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi         
10:02
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi         
09:58
Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı         
09:31
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler         
09:19
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor         
08:52
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
08:40
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı         
08:21
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu         
05:55
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi         
23:24
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 20:20:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Üç çocuklu aile, Suriyeli kardeşlere koruyucu aile oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei