Son dakika haber: Üç işyerine giren hırsız bir gün içerisinde yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Üç işyerine giren hırsız bir gün içerisinde yakalandı
04.12.2020 19:48
Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da önceki gece 3 işyerine girerek hırsızlık yapan ve aynı gün içerisinde polis tarafından yakalanan şahıs mahkeme tarafından tutuklandı.
Adıyaman'da önceki gece 3 işyerine girerek hırsızlık yapan ve aynı gün içerisinde polis tarafından yakalanan şahıs mahkeme tarafından tutuklandı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir gecede 3 farklı iş yerinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli M.A.D. isimli şahsı tespit etti. Şahsın aynı gün içerisinde yakalayan polis ekipleri şahsı çalmış olduğu 600 TL para ile birlikte yakaladı.
Şüpheli şahıs Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ADIYAMAN
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