KAHRAMANMARAŞ'taki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Serkan Mirzaoğlu'nun Elazığ'daki babaevine acı haber ulaştı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sırasında düşen uçakta hayatını kaybeden Elazığlı 2 çocuk babası pilot Serkan Mirzaoğlu'nun acı haberi annesine verildi. Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık, Mirzaoğlu'nun babaevine gelerek anne Havva Mirzaoğlu'na taziye dileklerinde bulundu. Serkan Mirzaoğlu'nun, 4 ay önce 'Ben hayatımı kaybedersem beni babamın yanına defnedin, mezarım onun yanında olsun' diye vasiyette bulunduğu belirtildi. Mirzaoğlu'nun babasının da bir ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi.