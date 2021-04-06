Son dakika haber! Üçlü tedavi yöntemiyle 11 yıllık çocuk hasreti son buldu - Son Dakika

Son dakika haber! Üçlü tedavi yöntemiyle 11 yıllık çocuk hasreti son buldu

06.04.2021 12:06

Son dakika haberi... Üçlü tedavi yöntemiyle 11 yıllık çocuk hasreti son buldu Diyarbakır'da yaşayan 11 yıllık evli 28 yaşındaki kadın, tüp bebek ve aşılama tedavilerine rağmen çocuk sahibi olmadı.

Üçlü tedavi yöntemiyle 11 yıllık çocuk hasreti son buldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşayan 11 yıllık evli 28 yaşındaki kadın, tüp bebek ve aşılama tedavilerine rağmen çocuk sahibi olmadı. Genç kadın, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine başvurduğu Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'in uyguladığı akupunktur, PRP ve fitoterapi tedavileri ile gebe kaldı.

Diyarbakır'da yaşayan 28 yaşındaki Çimen K., 11 yıllık evliliklerinde çocuk sahibi olmak istedi. Bu süreçte doğal yollarla çocuk sahibi olamayan Çimen K. ve eşi, mutsuz bir süreç geçirdi. Çift, bu süreçte birçok hastanede tüp bebek ve aşılama tedavileri gördü. Tedavileri olumsuz sonuçlanan çift, tavsiye üzerine Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e gelerek tahliller yaptırdı. Yapılan tahlillerle Çimen K.'nın rahim duvarında düzensizlik olduğu tespit edildi. Prof. Dr. Çoksüer, hastada altındaki temel nedeni tespit ettiklerini ve yaptıkları akupunktur, PRP ve fitoterapi işlemlerinden sonra Çimen K.'nın gebe kaldığını kaydetti.

"11 yıllık çocuk özlemi kliniğimizde son buldu"

Hastanın daha önce aşılama, normal tedaviler aldığını ve bir türlü sonuç alamadığını aktaran Prof. Dr. Çoksüer, "Rahim duvarında incelme olduğu ve yumurta kalitesi zayıf olduğu yönünde bilgilendirilmiş. Hastayı biz de değerlendirdiğimizde yumurta kalitesinin zayıf olduğunu gördük. Biz, bu hastaya ilk önce PRP tedavisi, yumurtaları güçlendirme tedavisi yaptık. PRP, normalde estetik alanında ve ortopedi alanında kullanılan bir tedavi. Estetik alanında cildi gençleştirme tedavisi olarak kullanılıyor. Kliniğimizde yumurtaları gençleştirmek için kullandığımız bir yöntem. Biz bu hastalara aynı zamanda akupunktur uygulaması yapıyoruz. Akupunkturda da hem stresi azaltıyoruz hem rahim duvarını güçlendiriyoruz hem yumurtaların hormonal dengelerini pozitife çeviriyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendirerek destek oluyoruz. Aynı zamanda bu hastamıza fitoterapi tedavisi verdik. Bu uygulamalardan sonra 11 yıllık özlem, kliniğimizde son buldu. Tabi bu da bizim için müthiş bir mutluluk kaynağı. Gerçekten doğru tedavi, doğru yaklaşım tedavideki başarının ana anahtarıdır" dedi.

"İlk denememizde sonucu aldık"

İlk denemelerinde sonuç aldıklarını belirten Çimen K. ise "11 yıllık evliyim, daha önce birçok merkeze gittik, tedaviler gördük. Hiçbirinde sonuç alamadık. En son buraya geldim. Zaten internetten araştırdım, buraya geldim. Çok şükür ilk denememizde sonucu aldık. Anlatılamaz bir duygu bence. Allah, isteyen herkese de nasip etsin" diye konuştu.

Son dakika haber! Üçlü tedavi yöntemiyle 11 yıllık çocuk hasreti son buldu
Son dakika haber! Üçlü tedavi yöntemiyle 11 yıllık çocuk hasreti son buldu
Son dakika haber! Üçlü tedavi yöntemiyle 11 yıllık çocuk hasreti son buldu
Son dakika haber! Üçlü tedavi yöntemiyle 11 yıllık çocuk hasreti son buldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber! Üçlü tedavi yöntemiyle 11 yıllık çocuk hasreti son buldu - Son Dakika


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