Kontrolden çıkarak 6 metrelik uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesindeki kaza, saat 18.00 sıralarında kırsal Gölhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Muammer Kozan yönetimindeki 09 EA 015 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 6 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı.

DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

Kazada Kozan, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Kozan'ın öldüğünü belirledi. Traktörün altından çıkarılan sürücü Kozan'ın cansız bedeni, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.