Son dakika haber... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona-Napoli maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Son dakika spor haberine göre FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İspanya'nın Barcelona ile İtalya'nın Napoli takımları arasında 8 Ağustos Cumartesi günü seyircisiz oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçını yönetecek.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 11:49

Kaynak: AA

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