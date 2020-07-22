Son dakika haber: Uganda'da Kovid-19 tedbirleri hafifletildi - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tedbirler gevşetildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Yoweri Museveni, yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19'a karşı getirilen yasakların hafifletildiğini bildirdi.

Museveni, kuaför, berber, dükkanlar ve diğer iş yerlerin yeniden açılabileceğini belirterek, 27 Temmuz'dan itibaren toplu taşıma aracı olarak kullanılan üç tekerlekli· motosikletlerin de faaliyete geçeceğini duyurdu.

Kısmi sokağa çıkma yasağının da 09.00-17.30'a indirildiğini kaydeden Museveni, "Taksiciler 18.00'dan sonra çalışmayacak. Toplu taşıma araçları kullanan herkes maske takmalıdır." ifadesini kullandı.

Şimdiye kadar 1072 Kovid-19 vakası görülen Uganda'da, şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.