Son dakika haber: Uganda'da kulübeye yıldırım düştü: 10 ölü

Uganda'nın Arua kentinde futbol oynayan çocuklar, sağanak yağıştan kaçarak sazdan yapılmış bir kulübeye sığındı. Kulübeye yıldırım düşmesi sonucu 13 çocuktan 10'u yaşamını yitirdi. Yaralı çocukların tedavilerinin devam ettiği aktarıldı. Çocukların yaşlarının 13 ila 15 arasında değiştiği, 9 çocuğun yıldırımın düştüğü noktada hayatını kaybettiği, birinin ise hastaneye kaldırıldığı sırada yolda öldüğü aktarıldı.

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