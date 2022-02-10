Son dakika haber... Uganda'nın, ihlaller nedeniyle KDC'ye 325 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi - Son Dakika

Uluslararası Adalet Divanı, Uganda'nın, 1998 ile 2003 yılları arasındaki çatışmalarda yaptığı ihlaller nedeniyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) 325 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı Başyargıcı Joan Donoghue, KDC'nin kuzeyindeki maden zengini bölgesi Ituri'de yaşanan çatışmalarda rolü olduğu gerekçesiyle Uganda'ya 325 milyon dolar ceza kesildiğini belirtti.

Donoghue, tazminatın 225 milyon dolarının çatışmalarda zarar gören kişilere, 40 milyon dolarının maddi hasarlara ve 60 milyon dolarının da doğal kaynaklara verilen zarar için ödeneceği bilgisini paylaştı.

KDC, tazminat için 11 milyar dolar talep etmiş ancak Uganda yönetimi bunun çok yüksek olduğunu belirterek reddetmişti.

Dokuz Afrika ülkesinin katıldığı ve binlerce kişini hayatını kaybettiği 1996-2003 yılları arasındaki çatışmalarda Uganda, KDC'ye karşı isyancı grupları desteklemişti.