Son dakika haber | Uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden müzisyenin arkadaşı o anları anlattı: "Kanlar içerisindeydi" - Son Dakika
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Son dakika haber | Uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden müzisyenin arkadaşı o anları anlattı: "Kanlar içerisindeydi"

03.10.2022 14:22

Gelen son dakika haberine göre Başkentte istekte bulunulan şarkıyı söylemediği gerekçesiyle saldırıya uğrayan şarkıcı Onur Şener hayatını kaybetti.

Başkentte istekte bulunulan şarkıyı söylemediği gerekçesiyle saldırıya uğrayan şarkıcı Onur Şener hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, Şener'in arkadaşı Batuhan Eskicioğlu, dehşete düşüren o anları anlattı.

Çankaya'daki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, Solist Onur Şener (45), kendisinden istek şarkıda bulunan İlker K.'ye şarkıyı bilmediği için söyleyemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine eğlence mekanının önünde Onur Şener ile İlker K. ve beraberindekiler arasında kavga çıktı. Kesici bir aletle vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Şener, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili başta İlker Y. ile Ali G. Semih S., Jale E., ve Gözde G. olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

"KANLAR İÇERİSİNDEYDİ"

Şener'in arkadaşı Batuhan Eskicioğlu, "O gece buraya yemek yemeye gelmiştik. Tam da olayın başlangıç anlarıydı. Önce dışarıya bir grup çıktı. Sonra da tartışmalar yaşanmaya başladı. Cam kırılma sesi duyduk. Onur yere düştü o an. Kanı durdurmaya çalıştılar. Şah damarı kesilmiş. Polis geldi, birkaç kişiyi gözaltına altına aldılar. Durumu ağırdı, kanlar içerisindeydi. Kafasında cam kırıkları vardı ve kan akıyordu sürekli. Müdahale ettiler ama o saatten sonra yapacak bir şey yok. İyi bir insandı. Sohbetimiz vardı sürekli. Kimseyle bir sıkıntı yoktu. Müzikle uğraşan bir adamdı. Kavganın istek şarkının çalınmamasından ötürü çıktığını sanmıyorum. Başka bir meseleden ötürü kavgayı çıkarmış olabilirler. Arkadaşları ve ailesi geldi. Feryat ettiler. Polis geldikten sonra ortam biraz yatıştı" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ZARİF VE BEYEFENDİ BİRİSİYDİ"

Olayın diğer tanıklarından Zekiye Altan, "Onur çok zarif ve beyefendi birisiydi. Medeniyet seviyesi yüksekti. Kendisini tanırdım. Mahallemizde müzisyendi. Hep beraber dinlemeye gelirdik. Kendisinden bir şarkı istenmiş, bilmediğini ifade etmiş o da. Onlar da program bitişinde Onur'u beklemişler. Tahrik edici konuşmuşlar. Şişeyi kırıp Onur'un şah damarına saplamışlar. Biz kendisini tanırdık, centilmen ve zarif birisiydi. Kötü tarzda bir evlat değildi. Husumeti yoktu kimseyle" şeklinde konuştu.

(Ali Nargüner - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber | Uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden müzisyenin arkadaşı o anları anlattı: 'Kanlar içerisindeydi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden müzisyenin arkadaşı o anları anlattı: "Kanlar içerisindeydi" - Son Dakika
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