Son dakika haber: Uğur Okulları'ndan Denizli'ye 25 milyon liralık eğitim yatırımı - Son Dakika

Son dakika haber: Uğur Okulları'ndan Denizli'ye 25 milyon liralık eğitim yatırımı

Son dakika haberleri: TÜRKİYE genelinde 109 okul ile eğitimini sürdüren Uğur Okulları, yeni kampüs yatırımıyla akademik ve bilimsel eğitimi Denizli Kampüsüne taşıyor.

Son dakika haber: Uğur Okulları'ndan Denizli'ye 25 milyon liralık eğitim yatırımı, System.String[]

TÜRKİYE genelinde 109 okul ile eğitimini sürdüren Uğur Okulları, yeni kampüs yatırımıyla akademik ve bilimsel eğitimi Denizli Kampüsüne taşıyor. Yeni eğitim öğretim döneminde hizmet verecek olan ve 25 milyon liraya mal olan Bahçelievler Denizli Kampüsü lansman toplantısına katılan Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, "Okul öncesinden lise son sınıfa kadar kademelerin bulunduğu kampüsümüzde öğrencilerimize hem fiziki şartlar hem de eğitmen kadrosu ile mükemmel bir eğitim öğretim hizmeti sunacağız" dedi.

Uğur Okulları Bahçelievler Denizli Kampüsü lansman toplantısı Pamukkale ilçesindeki bir otelde yapıldı. Toplantıya Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Çakır ve Elif Türkay, Denizli Kampüsü Kurucuları Ersan Köse ve Yılmaz Demir katıldı. Toplantı öncesi sinevizyonda Uğur Okulları'nın eğitim öğretim tanıtımı yapıldı. Uğur Okulları, bu yıl yeni adresi olan Denizli Bahçelievler Mahallesinde açılan kampüsü ile nitelikli eğitim veren okullarına bir yenisini daha eklemeye hazırlandığına dikkat çekti.

Yeni eğitim öğretim döneminde hizmet verecek Uğur Okulları Bahçelievler Denizli Kampüsü hakkında Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu bilgi verdi. Kulaberoğlu, okul öncesinden lise son sınıfa kadar kademelerin bulunduğu kampüste öğrencilere hem fiziki şartlar hem de eğitmen kadrosu ile mükemmel bir eğitim öğretim hizmeti sunacaklarını söyledi.

"1092 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ BAHÇELİEVLER DENİZLİ KAMPÜSÜ AÇILIYOR"

Türkiye'nin 51 ilinde, 68'i kampüs 109 okulda kaliteli eğitimi öğrencileriyle buluşturduklarını belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Uğur Okullarının eğitim alanında öncü adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi. Denizli Kampüsünün 25 Milyon TL değerinde yatırım bedeli olduğuna değinen Kulaberoğlu; "Başarı geleneğimizi devam ettirdiğimiz Uğur Okullarımıza bir yenisi daha eklemenin, Bahçelievler Denizli Kampüsümüzü ilimize kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. 12'nci sınıfa kadar eğitim verecek, 51 derslikli, 7 bin 700 metrekarelik kapalı alan, 6 bin 800 metrekarelik açık alana sahip kampüsümüzde STEM Laboratuvarı, Robotik Laboratuvarı, Bilişim Laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane, konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları gibi birçok fiziki olanak yer alıyor. 1092 öğrenci kapasiteli yeni kampüsümüzde velilerimizin Uğur'a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim verecek olan öğretmenlerimizle güçlü bir kadro kurduk" dedi.

"YENİ NORMALE HAZIRIZ"

Kulaberoğlu, yeni normale hem fiziksel olarak hem tedbir ve uygulamalar olarak hem de eğitim süreçleri olarak hazır olduklarını da belirtti. Sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni oluşturduklarını da kaydeden Kulaberoğlu; "Ders öncesi, ders esnası ve ders sonrası olmak üzere her koşul göz önünde bulundurularak tedbirler alınacak ve takibi yapılacak. Artık okullar öğrencilere yalnızca bilgiyi aktardığımız yerler değil. Öğrencilerimize dijital olanaklarımız ile zaman ve mekandan bağımsız çalışabilme avantajı sağlarken, yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilmeyi birlikte sunuyoruz. 3 yıldır okullarında aktif olarak kullandığı, kişiye özgü ve yapay zeka tabanlı dijital öğrenme- öğretme platformu Metodbox ile pandemi döneminde okulu eve taşıdı. Mühendislik ekibimiz ile ve yaklaşık 10 yıl süren yatırımla hayata geçirilen dijital eğitim sistemi Metodbox ile her gün 75 bin aktif kullanıcı eğitime kesintisiz devam etti. Uğur Okulları bu yıl canlı derslerini de Metodbox'a taşıyarak bir ilki gerçekleştirecek. Metodbox içerisine entegre edilen, yerli ve eğitim odaklı görüntülü görüşme sistemi SeeMeet ile dijital okul ortamının ihtiyaçları tek bir uygulama içinde tutulacak ve canlı dersler SeeMeet'te yapılacak, bütünleşik öğrenme kendi platformları ile desteklenecek" diye konuştu.

"SINAVLARA HAZIRLIKTA ÖNCÜ KURUMUZ"

Uğur Okullarının en önemli özelliklerinden birinin sınavlara hazırlık olduğunu belirten Kulaberoğlu; "Uğur Okulları, yarım asrı aşkın sınavlara hazırlık deneyimini en başarılı bir şekilde okullarına entegre etmiş olan ve bunu başarı ile uygulayan ilk ve en önemli kurumdur. Bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiğimiz "Uğur Sınava Hazırlık Merkezi" ile öğrencilerimizin sınav başarısını artırmayı, sosyal sorumluluk ve bilimsel projeler hayata geçirmeleri için teşvik etmeyi, aynı zamanda yurt dışı üniversite başvuruları için portfolyo oluşturmalarını hedefliyoruz" dedi.

"DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNE ÖĞRENCİ YETİŞTİRECEĞİZ"

Hedeflerinin Uğur Okullarında öğrencilerini bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmek olduğunu aktaran Kulaberoğlu, sadece Türk üniversitelerine değil, bütün dünya üniversitelerine öğrenci hazırlayacaklarını söyledi. Kulaberoğlu, "Öğrencilerimiz kusursuz bir yabancı dil eğitimi alacaklar. Akademik yönden başarılı, yabancı dile hakim, interdisipliner çalışmalarda bulunan nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Amacımız katma değeri yüksek üretim yapan nesiller yetiştirmek. Uğur Okulları olarak global dünyada iletişimde en temel dillerden biri olan İngilizce'yi öğrencilerimize en iyi şekilde öğretiyoruz. Ayrıca Uğur Okulları bünyesinde bulunan; yurt dışı üniversite ve lise programları, yaz okulu, yurt dışı ve yurt içi geziler konusunda danışmanlık hizmeti sunan Uğur International ile öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlıyoruz. Öğrencilerimiz İngiltere, Kanada, Washington D.C. gibi farklı ülke ve şehirlerde Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları çatısı altında yer alan kurumlarda ücretsiz yabancı dil öğrenimi görebilme imkanına sahip oluyorlar. BAU Global iletişim ağında yer alan 9 üniversite başta olmak üzere, dünyanın saygın üniversitelerinde öğrenim bursu ve sertifika programı olanaklarından faydalanabiliyorlar." dedi.


Bahçelievler, Türkiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 15:19

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Uğur Okulları'ndan Denizli'ye 25 milyon liralık eğitim yatırımı - Son Dakika
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