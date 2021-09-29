Üye Girişi
Son dakika haber: Uğurcan, 'küfretme' diye uyardığı için öldürülmüş - Son Dakika

Son dakika haber: Uğurcan, 'küfretme' diye uyardığı için öldürülmüş

29.09.2021 12:01
Son dakika haber: Uğurcan, 'küfretme' diye uyardığı için öldürülmüş, System.String[]

Son dakika haberine göre ANKARA'da Uğurcan Süleymanoğlu'nun (22), evinin önündeki parkta küfretmemesi için uyardığı İbrahim Kocakaya (28) tarafından tabanca ile başından vurularak, öldürüldüğü ortaya çıktı.

ANKARA'da Uğurcan Süleymanoğlu'nun (22), evinin önündeki parkta küfretmemesi için uyardığı İbrahim Kocakaya (28) tarafından tabanca ile başından vurularak, öldürüldüğü ortaya çıktı. Kocakaya, saklandığı evde polis tarafından yakalanıp, mahkemece tutuklandı.

Sincan ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi Ahmet Erbağ Parkı'nda, 11 Eylül'de meydana gelen olayda Uğurcan Süleymanoğlu, kimliği belirsiz kişi tarafından başından tabanca ile vuruldu. Ağır yaralanan Süleymanoğlu, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetle ilgili araştırma başlattı. Yapılan çalışmada Uğurcan Süleymanoğlu'nun, parkta arkadaşıyla tartışırken küfretmemesi yönünde uyarıda bulunduğu İbrahim Kocakaya tarafından öldürüldüğü belirlendi. Mamak'ta metruk evde saklandığı tespit edilen Kocakaya, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

TUTUKLANDIUğurcan Süleymanoğlu'nun, evinin önündeki parkta arkadaşı ile tartışırken küfreden İbrahim Kocakaya'yı "Küfretmeyin; bizim de anamız, bacımız var" diyerek uyardığı, bunun üzerine Kocakaya'nın belindeki tabancayı çıkarıp, ateş ettiği belirlendi. Emniyette suçunu itiraf eden Kocakaya, ifadesinde ise olay günü parkta husumetlisi ile tartışırken Uğurcan Süleymanoğlu'nun küfürlü konuşmaması yönünde kendisini uyarması üzerine sinirlenerek ateş edip, kaçtığını söyledi. İbrahim Kocakaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Son dakika haber: Uğurcan, 'küfretme' diye uyardığı için öldürülmüş
Son dakika haber: Uğurcan, 'küfretme' diye uyardığı için öldürülmüş
Son dakika haber: Uğurcan, 'küfretme' diye uyardığı için öldürülmüş

Sincan, Polis, Eylül, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Uğurcan, 'küfretme' diye uyardığı için öldürülmüş - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Endonezyalı eşi ülkesine dönüp bir daha gelmeyen adam, resmi nikahlı olduğu için yeni nişanlısıyla da evlenemiyor 12:02 Endonezyalı eşi ülkesine dönüp bir daha gelmeyen adam, resmi nikahlı olduğu için yeni nişanlısıyla da evlenemiyor Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler 11:41 Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç 11:34 Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç "torpil" savunması: 5 kişi için adam mı vuralım?
Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü 11:31 Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü İstanbul'da otogarı kana bulayacakken yakalanan teröristler: Para için her şeyi yaparım 11:21 İstanbul'da otogarı kana bulayacakken yakalanan teröristler: Para için her şeyi yaparım Ulaşımda İstanbulkart sıkıntısı! Talebe yetişemeyen İBB, yeni ihale açtı 10:35 Ulaşımda İstanbulkart sıkıntısı! Talebe yetişemeyen İBB, yeni ihale açtı
Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor 10:20 Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf 09:44 Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf

Son Dakika Haberleri
11:56 Yorumculuk yapan Sneijder, Beşiktaş'ın golünde faul olduğunu savundu
11:40 Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler
11:35 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde
11:30 Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü
11:27 Dünyanın konuştuğu Moldova ekibi Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü
11:17 Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada
11:05 Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nün koronavirüsün yayılmasını engellediği tespit edildi
11:01 Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar 8,85'ten alıcı buluyor
10:51 Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketinde oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı
10:49 Balotelli, Adana'daki düğünde Başkan'la karşılıklı çiftetelli oynadı
Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 496 liradan alıcı buluyor Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 496 liradan alıcı buluyor         
12:03
Yorumculuk yapan Sneijder, Beşiktaş'ın golünde faul olduğunu savundu Yorumculuk yapan Sneijder, Beşiktaş'ın golünde faul olduğunu savundu         
11:57
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde         
11:35
Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı         
11:32
Dünyanın konuştuğu Moldova ekibi Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü Dünyanın konuştuğu Moldova ekibi Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü         
11:27
Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada         
11:18
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi         
10:17
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi         
09:09
Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı         
07:18
29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi         
07:14
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 12:07:19. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Uğurcan, 'küfretme' diye uyardığı için öldürülmüş - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement