Son dakika haber: UKOME'den öğrenci taşıma fiyat tarifesi ile ilgili yeni karar - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında uygulanması önerilen öğrenci taşıma fiyat tarifesine ilişkin hazırlanan teknik kurul görüşünün uygunluğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Teknik Kurul Toplantısında oy birliği ile kararlaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında uygulanması önerilen öğrenci taşıma fiyat tarifesine ilişkin hazırlanan teknik kurul raporu, UKOME Teknik Kurul Toplantısında değerlendirildi. Raporda; "2020-2021 öğretim yılı taşıma ücretinin 180 iş günü (9 Ay) üzerinden hesaplanması, ücret belirlenirken mesafe olarak ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergah uzunluğunun dikkate alınması, hat üzerinde otobüs ve minibüs güzergahı yok ise ev ile okul arasındaki ulaşılabilir en yakın mesafenin dikkate alınması, ücret hesaplamasının kilometre olarak tek gidiş üzerinden hesaplanması, dönüş için ayrıca kilometre hesabı yapılmaması, ücretlerin KDV dahil ücretler olması, kardeş indiriminin gerekli bilgilerin ibraz edilmesi halinde birinci çocuk için tam, ikinci çocuk için yüzde 15, üçüncü çocuktan itibaren yüzde 20 olması, engelli taşıma tarifesinde anaokulu ücret tarifesinin uygulanması, 40 kilometreyi aşan taşımalarda beher kilometre başına günlük 2 TL ilave edilmesi, rehber personel bulundurulması zorunlu servislerde fiyata en fazla yüzde 20 ilave edilmesi, tarifede belirlenen mesafe dilimlerinin aşılması halinde üst dilim ücretinden ödenmesi uygun görülmüştür" diye belirtildi.

Okul öncesi ve özel eğitim kurumları için belirlenen yeni ücret tarifesi şu şekilde:

"0-3 km arası mevcut ücret 271 TL'den 300 TL'ye, 0-6 km arası 294 TL'den 325 TL'ye, 0-10 km arası 339 TL'den 385 TL'ye, 0-15 km arası 393 TL'den 462 TL'ye, 0-20 km arası 452 TL'den 518 TL'ye, 0-25 km arası 497 TL'den 568 TL'ye, 0-30 km arası 537 TL'den 593 TL'ye, 0-35 km arası 571 TL'den 631 TL'ye, 0-40 km arası 610 TL'den 675 TL'ye yükseltildi." - İZMİR