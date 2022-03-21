Son dakika haber! Ukrayna: "15 bin Rus askerini öldürdük" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Ukrayna: "15 bin Rus askerini öldürdük"

21.03.2022 15:29
Son dakika haber! Ukrayna: "15 bin Rus askerini öldürdük"

Son dakika haber... Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkedeki çatışmalarda 15 bin Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkedeki çatışmalarda 15 bin Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 26 gündür sürüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, 24 Şubat'tan bu yana 15 bin Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Rusya'ya ait 498 tank, bin 535 zırhlı askeri araç, 240 topçu atış sistemi, 80 çok namlulu roketatar, 45 hava savunma sisteminin imha edildiğini belirten bakanlık, 97 uçak, 121 helikopter, 24 insansız hava aracı, 969 araç, 60 yakıt tankeri, 3 gemi ve 13 özel teknik ekipmanın da imha edildiğini duyurdu.

(Bekir Keskin/ İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Ukrayna'da ölen ve yaralanan Rus askerleri Belarus'a taşınıyor Son dakika haber | Ukrayna'da ölen ve yaralanan Rus askerleri Belarus'a taşınıyor Son dakika haberi: Energodar'da Ukraynalılar Rus askerlerinin önünü kestiRus askerleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı Son dakika haberi: Energodar'da Ukraynalılar Rus askerlerinin önünü kestiRus askerleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ukrayna: '15 bin Rus askerini öldürdük' - Son Dakika


Son Dakika
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
15:10 FETÖ elebaşı Gülen, hastane çıkışında görüntülendi! "Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım" açıklamasını yapmıştı
15:05 Otelde cesedi bulunmuştu! Nuray'ı öldüren eski nişanlısının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı: 'Karışamazsın' deyince boğdum
15:00 Meteoroloji, uyardı! İstanbul'u terk eden yoğun kar yağışı yerini şiddetli fırtınaya bırakıyor
14:27 Sevilen dizi Yasak Elma bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Yıldız, Handan'ın gelmesiyle yeni bir düşman kazanır!
14:26 Nereden nereye! Konservatuara dahi alınmayan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'na "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü
14:26 132 kişiyi taşıyordu! Çin'deki uçağın düşme anı kameralara yansıdı
14:20 Doukara, Antalyaspor'a yenildikleri maçtan sonra rakiple kutlama yaptı!
14:20 Üç Kuruş yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Efe ve Çetin'in yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını dökecek!
13:55 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akça'nın sırrı Nizamülmülk'e şifa olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 15:45:05. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Ukrayna: "15 bin Rus askerini öldürdük" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement