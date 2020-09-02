Son dakika haber! Ukrayna Başbakan Yardımcısı Uruskiy, savunma sanayisinde Türkiye'nin örnek alınmasını istedi - Son Dakika

Son dakika haber! Ukrayna Başbakan Yardımcısı Uruskiy, savunma sanayisinde Türkiye'nin örnek alınmasını istedi

Son dakika haberlerine göre Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy, savunma sanayisinde Türkiye'den örnek alınması gereken pek çok şey bulunduğunu, kendi silahını yapma konusunda Türk çalışkanlığı ve arzusunun etkileyici olduğunu söyledi.

Son dakika haber! Ukrayna Başbakan Yardımcısı Uruskiy, savunma sanayisinde Türkiye'nin örnek alınmasını istedi, System.String[]

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy, savunma sanayisinde Türkiye'den örnek alınması gereken pek çok şey bulunduğunu, kendi silahını yapma konusunda Türk çalışkanlığı ve arzusunun etkileyici olduğunu söyledi.

Uruskiy, Ukrayna haber ajansı Ukrinform'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin endüstriyel üretiminin 15 sene önceye nazaran çok iyi noktaya ulaştığını ifade etti.

"Örnek alınması gereken pek çok nokta var. Türkiye'de savunma sanayisi devlet ve özel girişimin eşit haklara ve imkanlara sahip olduğu bir sektör." ifadelerini kaydeden Uruskiy, kendi silahını yapma konusunda Türk çalışkanlığı ve arzusunun etkileyici olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin kendi insansız hava araçlarını, helikopterlerini yapabildiğini hatırlatan Uruskiy, bunun Türk yetkililerinin kollektif stratejik düşüncesinin bir ürünü olduğunu vurguladı.

Uruskiy, ülkeler arasındaki stratejik ortaklığın ilk adımının motor, uçak, zırhlı araç, roket, elektronik harp malzemesi üretimi alanlarında gerçekleşebileceğini söyledi.

Geçen hafta Uruskiy başkanlığındaki Ukrayna heyeti Türkiye'ye 3 gün süren resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Başbakan Yardımcısı, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 22:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ukrayna Başbakan Yardımcısı Uruskiy, savunma sanayisinde Türkiye'nin örnek alınmasını istedi - Son Dakika

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