Son dakika haber! Ukrayna Başbakanı Şmigal DHA'ya konuştu: Türkiye ile serbest ticaret er ya da geç olacak - Son Dakika

Son dakika haber! Ukrayna Başbakanı Şmigal DHA'ya konuştu: Türkiye ile serbest ticaret er ya da geç olacak

29.11.2020 10:07
Son dakika haber! Ukrayna Başbakanı Şmigal DHA'ya konuştu: Türkiye ile serbest ticaret er ya da geç olacak, System.String[]

Son dakika haberleri: özel açıklamalarda bulundu.

özel açıklamalarda bulundu. Türk şirketleri için Ukrayna'da büyük potansiyel olduğunu vurgulayan Şmigal, "Ukrayna ile Türkiye arasında serbest ticaret er ya da geç olacak" diye konuştu.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, iki günlük çalışma ziyareti kapsamında bugün Türkiye'ye geliyor. Ziyaret öncesi DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Şmigal, Türkiye ile Ukrayna arasındaki temasların koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde azalmadığını hatta önemli ölçüde arttığını belirterek, "Cumhurbaşkanlarımız arasında çok verimli ve dostane bir iş birliği oluştu. Ayrıca bir ay önce Türkiye'yi ziyaret eden Ukrayna Başbakan Yardımcısı, sanayi alanında daha aktif iş birliğinin zeminini hazırladı" dedi.

"TİCARET HACMİMİZ SALGINA RAĞMEN ARTIYOR"

Ukrayna ile Türkiye'nin yüksek teknolojiye dayalı alanlarda ortak çalışma yürütmek için muazzam bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Şmigal, "Ukrayna, ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek istiyor. Koronavirüs kısıtlamalarına rağmen ticaret hacmimiz de artmaya devam ediyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE GÜVENİLİR PARTNERİMİZ VE DOSTUMUZ"

Ukrayna Başbakanı, jeopolitik meselelerde Türkiye'yi önemli bir partner olarak gördüklerinin altını çizerek, "Türkiye Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü, ayrıca Kırım'ın işgalden arındırılmasına yönelik girişimlerimizi destekliyor. Gündemimizdeki tüm konularla ilgili karşılıklı anlayışa sahibiz. Tereddütsüz, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortağımız ve dostumuz olarak nitelendirebiliriz" ifadelerini kullandı.

"TÜRK ŞİRKETLERİ İÇİN UKRAYNA'DA BÜYÜK POTANSİYEL VAR"

Ukrayna'nın çok daha fazla yabancı yatırıma ihtiyaç duyduğunu belirten Şmigal, şunları kaydetti:

"2020'nin ilk 2 çeyreğinde küresel konjonktürün etkisiyle ülkemizden yatırım çıkışı oldu. Önümüzdeki sene kamu şirketlerine yönelik büyük özelleştirmeler planlanıyor. Enerji, kimya endüstrisi ve makine imalat sektörlerini kapsayacak. Türk şirketleri için altyapı projeleri, deniz limanları ve telekomünikasyon alanlarında da çok büyük potansiyel görüyoruz. Hükümetimiz, yabancı şirketlerin Ukrayna'da karlı yatırım yapabilmeleri ve bürokrasi ve mülk haklarıyla ilgili endişeleri ortadan kaldırmak için elverişli şartlar oluşturdu. Heyetimiz ziyaret sırasında Türk iş dünyasıyla bir araya gelecek. Ukrayna'daki yeni yatırım imkanlarını detaylı olarak anlatacağız."

"SERBEST TİCARET ER YA DA GEÇ OLACAK"

Ukrayna ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin sürdüğünü hatırlatan Şmigal, "Denge oluşturmak ve iş dünyasının temsilcilerinin uyarılarını dikkate almak çok önemli. Ukraynalı üreticilerin en büyük çekincesi, Türkiye'nin ithalatı kısıtlamak için ek koruyucu tedbirler uygulaması. İkili ticarette canlanma bekliyoruz. Elbette, anlaşma imzalandıktan hemen sonra tam anlamıyla yürürlüğe girmeyecek. Yasal prosedürlerin tamamlanması için biraz zaman gerekecek. Ama er ya da geç kesinlikle bu noktaya geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

YABANCILARA ARAZİ SATIŞI İÇİN REFERANDUM

Ukrayna'da kısa süre önce Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin girişimiyle kabul edilen tarım arazileri yasasının, ülkenin bağımsızlık tarihindeki en büyük başarılardan biri olduğunu vurgulayan Ukrayna Başbakanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yalnızca Ukraynalı şahıslar ve tüzel kişiler tarım arazisi alıp satabilecek. Vatandaşlar 1 Temmuz 2021, tüzel kişiler 1 Ocak 2024'ten itibaren bu hakka sahip olacak. Yabancılara arazi satın alma hakkı verilip verilmemesine ilişkin referandum düzenlenecek. Bu referandumun ne zaman yapılacağıyla ilgili bir şey söylemek ise parlamentoda referandumlara ilişkin yasanın kabul edilmesinin ardından mümkün olacak."

"SAVUNMA SANAYİSİNDE İŞ BİRLİĞİ YENİ SEVİYEYE ÇIKTI"

Ukrayna Başbakanı Şmigal, iki ülke arasında savunma sanayisinde iş birliğinin son yıllarda yeni bir seviyeye çıktığını belirterek, bu alanın stratejik iş birliğinin temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Ukrayna ve Türkiye'nin savunma sanayi komplekslerinin birbirlerini tamamlayıcı özellikte olduklarına dikkati çeken Şmigal, gemi yapımı, insansız sistemler ve motor üretimi başta olmak üzere çeşitli büyük çaplı ortak projelerin tamamlanma aşamasında olduğunu aktardı.

"TÜRK HALKININ MİSAFİRPERVERLİĞİ ETKİLEYİCİ"

Türkiye'ye ilk kez 2003'te gittiğini söyleyen Şmigal, "Bundan sonra da birçok kez büyük bir zevkle Türkiye'yi ziyaret ettim. Güney sahilleri, mükemmel doğası, Türk halkının samimi misafirperverliği, gelişmiş turizm altyapısı ve turistler için yüksek kalite standartları ile etkileyici. Zengin tarihi ve kültürel mirası ile olumlu anlamda şoke eden İstanbul'u da anmamak olmaz. Farklı kültürlerin organik olarak birleştiği ve asırlık geleneklerin bir arada var olduğu kontrastlar kenti" ifadelerini kullandı.


- Şmigal
Son dakika haber! Ukrayna Başbakanı Şmigal DHA'ya konuştu: Türkiye ile serbest ticaret er ya da geç olacak
Son dakika haber! Ukrayna Başbakanı Şmigal DHA'ya konuştu: Türkiye ile serbest ticaret er ya da geç olacak

Türkiye, Ukrayna, Türk, DHA, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber! Ukrayna Başbakanı Şmigal DHA'ya konuştu: Türkiye ile serbest ticaret er ya da geç olacak - Son Dakika Dünya


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