Son dakika haber! Ukrayna Başsavcılığı: Rusya'nın saldırıları nedeniyle 85 çocuk öldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Ukrayna Başsavcılığı: Rusya'nın saldırıları nedeniyle 85 çocuk öldü

13.03.2022 14:28
Son dakika haber! Ukrayna Başsavcılığı: Rusya'nın saldırıları nedeniyle 85 çocuk öldü

Edinilen son dakika haberine göre Ukrayna Başsavcılığı, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşta 24 Şubat ile 13 Mart arasında Rus Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen saldırılar sonucu 85 çocuğun öldüğünü, 100'e yakın çocuğun yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşta 24 Şubat ile 13 Mart arasında Rus Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen saldırılar sonucu 85 çocuğun öldüğünü, 100'e yakın çocuğun yaralandığını bildirdi.

Başsavcılığının yaptığı yazılı açıklamada, savaştan en çok etkilenen çocukların Kiev, Harkiv, Donetsk, Sumi, Herson, Mykolaiv ve Jitormir bölgelerinden olduğu bilgisi verildi.

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Ukrayna, Rusya, Mart, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ukrayna Başsavcılığı: Rusya'nın saldırıları nedeniyle 85 çocuk öldü - Son Dakika


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