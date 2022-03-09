Son dakika haber: Ukrayna, BM bünyesindeki barış gücü askerlerini geri çekiyor - Son Dakika
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Son dakika haber: Ukrayna, BM bünyesindeki barış gücü askerlerini geri çekiyor

09.03.2022 23:31
Son dakika haber: Ukrayna, BM bünyesindeki barış gücü askerlerini geri çekiyor

Son dakika haberleri: BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barış gücü misyonunda (MONUSCO) görev yapan askerlerini ve askeri teçhizatını geri çekeceğini doğruladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barış gücü misyonunda (MONUSCO) görev yapan askerlerini ve askeri teçhizatını geri çekeceğini doğruladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Ukraynalı yetkililerin BM'yi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barış gücü misyonunda görevli askerlerini ve askeri teçhizatını çekeceği konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Kongo'daki BM barış gücü misyonunda 250'den fazla Ukrayna askeri görev yapıyor.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ukrayna, BM bünyesindeki barış gücü askerlerini geri çekiyor - Son Dakika


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