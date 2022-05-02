Ukrayna'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutluyor - Son Dakika
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Ukrayna'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutluyor

02.05.2022 11:35

Ukrayna'daki Müslümanlar, savaşın gölgesinde Ramazan Bayramı'nı kutlamaya başladı.

Ukrayna'daki Müslümanlar, savaşın gölgesinde Ramazan Bayramı'nı kutlamaya başladı.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla başkent Kiev'deki İslam Kültür Merkez Camisi'ne akın etti.

Bayram namazını kılan cemaat, namaz sonrası birbiriyle bayramlaştı.

Ukrayna Müslümanları Kongresi Başkanı Seyran Arifov, burada bayramın faziletine ilişkin vaaz verdi.

"Bu savaş, Ukrayna'daki Müslümanları da ilgilendiriyor"

Arifov, namaz sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın devam ettiğine dikkati çekerek, "Müslümanların birçoğu, saldırılar nedeniyle kendi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bazıları Ukrayna'nın diğer bölgelerine bazıları ise yurt dışına gitti. Tüm Müslümanların kendi evlerine dönmesini, Ukrayna'da barış ve güvenliğin sağlanmasını diliyorum." dedi.

Tüm Müslümanların, bu süreçte birbirine destek çıkması gerektiğini vurgulayan Arifov, "Bu savaş, Ukrayna'daki Müslümanları da ilgilendiriyor ve kimsenin tarafsız kalmaması gerekiyor. Müslümanlar, Ukrayna halkının yaralarını sarmak ve durumunu iyileştirmek için elinden geleni yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'da savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz"

Ukrayna'daki İzmail Devlet Üniversitesi Profesörü Seyfullah Raşidov, tüm Müslümanlara barış ve esenlik dileyerek "Allah herkesin oruç ve dualarını kabul etsin ve kötülüklerden korusun. Herkesin bayramı kutlu olsun." dedi.

Filistin kökenli Ukrayna vatandaşı Ali Asadi, oruç tuttuklarını ve bayrama sevindiklerini dile getirerek, "Ukrayna'da savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz çünkü kimse durumdan hoşnut değil." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutluyor
Ukrayna'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutluyor
Ukrayna'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutluyor
Ukrayna'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutluyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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