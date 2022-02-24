Ukrayna'da patlama sesleri duyulmaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'da patlama sesleri duyulmaya devam ediyor

24.02.2022 15:03
Ukrayna'da patlama sesleri duyulmaya devam ediyor

Ukrayna'nın farklı şehirlerinde devam eden çatışma ve patlamalar ülke genelinde büyük paniğe neden oldu.

Ukrayna'nın farklı şehirlerinde devam eden çatışma ve patlamalar ülke genelinde büyük paniğe neden oldu.

Ukrayna'da Rusya tarafından başlatılan bombardımanlar farklı kentlerde devam ediyor. Rus birlikleri, Odessa, Kiev, Harkov başta olmak üzere tüm ülke genelinde askeri noktaları vurdu. Odessa kentindeki askeri bir depoya Rus roketinin düşme anları güvenlik kamerasına kaydedilirken, Gostomel kentinde ise gökyüzünde dumanların yükseldiği ve askeri helikopterler görüldü. Yerel basın, vurulan Ukrayna ordusuna ait askeri konvoyun alevli görüntüsünü yayınlarken Kiev'e 20 kilometre mesafedeki Vışhorod şehrinde helikopterlere saldırı anı görüntülendi. Kiev bölgesindeki Brovary kentinde de askeri noktaların vurulması sonucu gökyüzüne dumanlar yükseldi.

Kiev yönetimi ise saldırmayacağını ve sadece kendisini savunacağını açıklarken Ukraynalılar, büyük panik içinde marketlere, eczanelere, bankalara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.

(Bekir Keskin/İHA)

YORUMLAR
500
Air France, yarınki Paris-Kiev uçuşlarını iptal etti Air France, yarınki Paris-Kiev uçuşlarını iptal etti

Togo Cumhuriyeti, Çatışma, Ukrayna, Kiev, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da patlama sesleri duyulmaya devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
15:15 Çok sayıda sivil vatandaş hayatını kaybetti! Askeri harekat Başkent Kiev'e kadar ilerledi
15:13 Şükran Ovalı'nın üvey kardeşi: 6 yıldır annemi arayıp sormadı
14:55 Kremlin'den açıklama: Operasyonun amacı Ukrayna'yı Nazizm'den arındırma! Ne kadar süreceğine Putin karar verecek!
14:46 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı buğdayı da vurdu! Bütün dünyada ekmek daha pahalı satılacak
14:41 Erdoğan'dan Ukrayna açıklaması: Rusya'nın harekatı kabul edilemez, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz!
14:32 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'ya 100 savaş uçağıyla gözdağı verdi!
14:29 Kiev'de ikinci patlama sesi duyuldu! Sivil halk akın akın kaçıyor
14:20 Rusya - Ukrayna gerilime Kremlin'den açıklama: İşgal yok, operasyon hedefe varana kadar sürecek
14:17 İnekleri çalıp koronavirüse yakalandılar! Adliyeye ise tulumla getirildiler
14:00 Türk markaları Ukrayna'daki mağazalarını kapattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 15:24:51. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'da patlama sesleri duyulmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement