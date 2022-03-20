Son dakika haber | UKRAYNA'DA SAVAŞIN ORTASINDA KALAN TÜRK MAHKUM İÇİN YARDIM ÇAĞRISI - Son Dakika
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Son dakika haber | UKRAYNA'DA SAVAŞIN ORTASINDA KALAN TÜRK MAHKUM İÇİN YARDIM ÇAĞRISI

20.03.2022 11:14

Edinilen son dakika gelişmesine göre UKRAYNA'nın Jitomir kentinde 14 yıl önce karıştığı bir suç nedeniyle cezaevine giren Türk TIR şoförü Mehmet Kuvet (40), cezasının bitmesine 4 ay kala savaşın ortasında kaldı.

UKRAYNA'nın Jitomir kentinde 14 yıl önce karıştığı bir suç nedeniyle cezaevine giren Türk TIR şoförü Mehmet Kuvet (40), cezasının bitmesine 4 ay kala savaşın ortasında kaldı. Kuvet'in Mersin'de yaşayan ve hayatından endişe eden ailesi, Türkiye'ye iadesi için yetkililerden yardım istedi.

Türk TIR şoförü Mehmet Kuvet, Ukrayna'da 14 yıl önce karıştığı bir suç yüzünden cezaevine girdi. Jitomir Sezo Numor 8 Kapalı Cezaevi'nde kalan Kuvet'in tahliyesine 4 ay kala Rusya ile Ukrayna arasında çatışmalar başladı. Kuvet'in hayatından endişe eden ailesi, Türkiye'ye gönderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

Mehmet Kuvet'in teyzesi Sevil Tayar, bombaların gölgesinde olan yeğeni için yetkililere çağrı yaptı. Yeğeninin cezaevinde kalan tek Türk olduğunu ve iletişime geçemediklerini kaydeden Tayar, Yeğenim 14 yıl önce karıştığı suç nedeniyle cezaevinde yatıyor. 14 yıldır hasretiz. Cezasının bitmesine 4 ay kaldı. Kavuşmayı beklerken, savaş çıktı. Tutulduğu bölgede bombalar patlıyormuş, canından endişe ediyoruz dedi.

'CEZAEVİNİN BULUNDUĞU BÖLGE RİSK ALTINDA'

Yeğeninin getirilmesini için yetkililere seslenen Tayar, Annesi hasta, 14 yıldır evlat hasreti çekiyor. Burada yatıyor olsaydı en azından ziyaretine gider görürdük ama 14 yıldır göremiyoruz. Gerekirse kalan cezasını burada çeksin. Telefonda konuştuk, sürekli bomba sesleri duyuyorlarmış. Cezaevinin bulunduğu bölge risk altında. Cumhurbaşkanımıza, dışişleri bakanımıza sesleniyorum. Lütfen sesimizi duyun, bize yardım eli uzatın. Evladımızı kurtarın diye konuştu.

Anne İclal Kuvet de oğlunun Türkiye'ye getirilmesi için yetkililerden yardım istedi.

Son dakika haber | UKRAYNA'DA SAVAŞIN ORTASINDA KALAN TÜRK MAHKUM İÇİN YARDIM ÇAĞRISI
Son dakika haber | UKRAYNA'DA SAVAŞIN ORTASINDA KALAN TÜRK MAHKUM İÇİN YARDIM ÇAĞRISI
Son dakika haber | UKRAYNA'DA SAVAŞIN ORTASINDA KALAN TÜRK MAHKUM İÇİN YARDIM ÇAĞRISI

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Türkiye, Jitomir, Ukrayna, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | UKRAYNA'DA SAVAŞIN ORTASINDA KALAN TÜRK MAHKUM İÇİN YARDIM ÇAĞRISI - Son Dakika


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