Son dakika haberi... Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 12 bin 524 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek rakama ulaşıldığını, vaka sayısının 525 bin 176'ya çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 78 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktararak, ölü sayısının 191 artışla 9 bin 508 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 1525 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 4 bin 962 artarak 238 bin 811'e ulaştığını ifade etti.

Gürcistan

Gürcistan'da son 24 saatte 3 bin 504 vakayla günlük görülen en yüksek sayıya ulaşıldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir günde Kovid-19 nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 669'a çıktı.

Ülkede, 3 bin 504 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla toplam vaka sayısı 76 bin 699'a, iyileşenlerin sayısı da 3 bin 163 artarak 58 bin 674'e yükseldi.

Toplam 17 bin 289 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede, 749 hastanın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 499 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 65 bin 953'e çıktı.

Ülkede, son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişi öldü, toplam can kaybı 1196'ya yükseldi, iyileşen sayısı ise 540 artarak 56 bin 847'ye ulaştı.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 704 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 119 bin 883'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 317 artarak 109 bin 275'e, 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 1931'e yükseldi.

Ülkede 437'si çocuk 8 bin 627 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 191 kişinin sağlık durumu ağır, 25 kişinin de durumu kritik olarak değerlendiriliyor. ???????