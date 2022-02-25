Son dakika haber... Ukrayna'daki istihbarat binası bombalandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Ukrayna'daki istihbarat binası bombalandı

25.02.2022 21:09
Son dakika haber... Ukrayna'daki istihbarat binası bombalandı

Edinilen son dakika haberine göre Ukrayna'nın Çernigov şehrindeki Ukrayna istihbarat binası bombalanırken, bina saldırı sonrası alev aldı.

Ukrayna'nın Çernigov şehrindeki Ukrayna istihbarat binası bombalanırken, bina saldırı sonrası alev aldı.

Ukrayna'nın Çernigov şehrinde bulunan Ukrayna İstihbarat Servisi'ne ait binaya 2 adet bomba düştü. Saldırı sonra istihbarat binasında yangın çıktı.

Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Harkov'da devam ettiği kaydedildi. İki tarafın çatışma anına ait görüntüler amatör kameralara yansıdı. - KİEV

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Saldırı, Ukrayna, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Ukrayna'daki istihbarat binası bombalandı - Son Dakika


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